30 Jahre ist es her, da saßen am 23. November 1996 mehr als 17 Millionen Menschen gefesselt vor den deutschen TV-Geräten und wurden Zeuge eines unvergesslichen Großereignisses. Den Ausgang hatten sich aber wohl so ziemlich alle Zuschauenden gänzlich anders vorgestellt. Denn an jenem Tag beendete Box-Legende Henry Maske unter Tränen seine Karriere - und steckte eine der bittersten Niederlagen der deutschen Sportgeschichte ein.

Henry Maske (rechts) bei seiner Revanche 2007 gegen Virgil Hill. Diesmal gelingt der deutschen Box-Ikone der Sieg. (Bild: 2007 Getty Images/Theo Klein) Copyright: 2007 Getty Images/Theo Klein

Denn zuvor hatte Henry Maske in seiner über 25 Jahre andauernden Laufbahn kein einziges Mal verloren, 30 von 30 Profi-Kämpfen konnte der Mittelgewichts-Olympiasieger von 1988 bis zu diesem Zeitpunkt für sich entscheiden. Dass der Vereinigungskampf gegen den US-Amerikaner Virgil Hill sein letzter werden sollte, stand bereits im Vorfeld fest. Doch da hatte die deutsche Sport-Ikone sicherlich nicht damit gerechnet, dass er seinen IBF-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht noch verlieren würde. Auch sein Plan, zusätzlich den ebenfalls auf dem Spiel stehenden Gürtel des Konkurrenzverbands WBA zu erobern, ging nicht auf.

Entsprechend emotional sank der damals 32-Jährige im November 1996 in der prall gefüllten Münchner Olympiahalle zu Boden, als sein Abschiedssong „Time To Say Goodbye“ von Andrea Bocelli und Sarah Brightman gespielt wurde. Kurz zuvor hatten zwei der drei Referees den US-amerikanischen Konkurrenten vorne gesehen - und so die Niederlage nach Punkten von Henry Maske besiegelt.

Henry Maske bekam seine Genugtuung viele Jahre später

Henry Maske hat seit 20 Jahren keine Boxhandschuhe getragen: „Ich mache fast jeden Tag etwas mit Laufen und Krafttraining“, sagte Henry Maske jüngst im „teleschau“-Interview. (Bild: Andreas Rentz/Getty Images) Copyright: Andreas Rentz/Getty Images

Seine große Abschiedsshow wurde zu einer Tragödie. „Es ist leider passiert, es tut mir wirklich leid. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werde ich erst richtig begreifen, dass dieser letzte Kampf eine Niederlage war“, sagte Henry Maske mit zitternder Stimme nach dem Kampf ins Mikrofon - und sackte schließlich unter Tränen auf die Knie, während „Time To Say Goodbye“ durch die Halle dröhnte. Der Song wurde zum Welthit und in Deutschland eine der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Doch nicht nur Monate, sondern viele Jahre litt der Mann, der in den 90er-Jahren regelmäßig über 15 Millionen Menschen für seine Kämpfe vor den Fernseher lockte und den Boxsport in Deutschland auf ein Beliebtheitshoch befördert hatte, unter seiner Niederlage. Bis es der in Brandenburg in der ehemaligen DDR aufgewachsene Ausnahmesportler nicht mehr aushielt und Virgil Hill zu einer Revanche herausforderte.

Der US-Amerikaner nahm an und so wurde der vermeintliche Abschiedskampf am 23. November 1996 in Wahrheit nur zum vorletzten Kampf des Henry Maske. Mehr als zehn Jahre später, am 31. März 2007, kam es abermals in der Münchner Olympiahalle zum erneuten Duell und zur Genugtuung für den damals 43-Jährigen. Henry Maske ließ Virgil Hill keine Chance und siegte einstimmig nach Punkten. Anschließend stellte der „Gentleman“ zufrieden klar, nie mehr in den Ring zu steigen. Diesmal wirklich. (tsch)