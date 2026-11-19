Mit ihren 18 Jahren gehört Schülerin Anna wohl zu den jüngsten Teilnehmerinnen, die jemals bei „Das perfekte Dinner“ mitgemacht haben. Was sagt ihr Vater Manni (63) dazu, bei dem sie in München wohnt? „Ich finde es sehr mutig.“ Anna erklärt ihre Bewerbung so: „Eigentlich wollte ich meinen Papa immer überreden, dass er mitmacht. Jetzt sitze ich hier.“ Aber sie findet sowieso: „Das Alter spielt für mich ja keine so große Rolle.“

Seit zwei Jahren lebt Anna vegan, was ihre Küchen-Skills erweitert hat: „Definitiv ist eine pflanzliche Ernährung für mich eine Bereicherung gewesen, weil ich einfach viel mehr ausprobiert habe.“ Normalerweise kocht sie gerne Eigenkreationen, aber nicht beim Spendenmarathon-“Dinner“: „Ich habe die Rezepte ehrlicherweise mit KI gemacht.“ Unter dem Motto „Pflanzliche Illusion - Drei Gänge, verbunden durch Tofu und eine schwarze Linie“ gibt es:

Vorspeise: Umami / Birne / Blauschimmel / Grapefruit Hauptspeise: Ravioli / Beluga-Linsen / Kürbis / Gemüse-Jus Nachspeise: Sesam / Basilikum-Limette / Matcha / Passionsfrucht

Den Hauptgang würde sich Tobi (links) im Restaurant nicht bestellen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wir werden von einer 18-Jährigen bekocht. Das ist ein Highlight“, zollt Tobi (38) der Gastgeberin schon vorab Respekt. Max (37) bewertet trotz Annas jungem Alter alle gleich: „Ich würde keinen Bonus geben.“ Er steht der rein veganen Küche noch skeptisch gegenüber: „Ob das meinen Geschmack trifft? I don't know.“ Vor allem das Tofu-Motto schreckt ihn ab: „Das wäre wirklich schlimm, wenn wir in allen Gerichten Tofu hätten.“

Die Vorspeise macht Tobi „sprachlos“

Kim (rechts) erkennt den Aufwand, aber geschmacklich sieht sie noch Luft nach oben. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Sie ist ein ganz kleines, zierliches Persönchen, aber mit einer alten Seele“, beschreibt Max die Gastgeberin, die ihre Gäste souverän begrüßt. „Ist in jedem Gericht Tofu drin?“, fragt Tobi gleich beim Aperitif. Annas „Ja“ lässt die Neugier steigen. Ihre Souveränität hinterlässt bei allen Eindruck: „Anna, wir sind geflasht von dir!“

„Das sieht richtig ästhetisch aus“, bewundern die Gäste den Vorspeisenteller mit Birne, veganem Blauschimmelkäse, Grapefruit, Pilz-Jus und schwarzem Reiscracker. „Da war der erste Moment, wo ich krass überrascht war, weil dieser Teller war riesengroß“, lässt Max die vielen Komponenten auf sich wirken. Dann nimmt er den ersten Bissen: „Ich werde vegan jetzt.“ Tobi fehlen gleich ganz die Worte: „Ich bin selten sprachlos.“ Auch Anna hat Grund zur Freude: „Die Teller sind alle leer, das überrascht mich total!“

Hauptspeise kann nicht überzeugen: „Würde es mir nicht bestellen“

Der Hauptgang aus Gemüse-Jus mit schwarzen Ravioli, Belugalinsen und Kürbis bringt Max zu dem Vorschlag: „Mach doch ein Restaurant auf!“ Der Geschmack sei „“auf jeden Fall mega ausgefallen“. Auch die Portionen sind reichlich. Indira (42) meint: „Alle denken so: vegan, niemand wird satt. Und dann wird sogar Tobi satt.“ Der findet jedoch: „In der Hauptspeise waren extrem viele Zutaten. Mir schon fast zu viele.“ Sein ehrliches Fazit: „Wenn ich essen gehe und das würde auf der Karte stehen: Ich würde es mir nicht bestellen.“ Indira schmeckt es zwar, aber: „Es war eine wilde Kombi beim Hauptgang.“

Das Seidentofu-Mousse-Rezept „hatte auch online den totalen Hype in den sozialen Medien“, deshalb ist Anna gespannt auf die Meinung der anderen. Dazu reicht sie ein schwarzes Sesam-Eis in Matcha, Miso-Crumble und Passionsfrucht. „Du hast auf jeden Fall richtig experimentiert“, merkt Max an. „Man muss sich wirklich drauf einlassen bei mir“, weiß Anna. Tobi freut sich über das Eis, aber „mir schmeckt der Tofu nicht“. Und überhaupt seien die Komponenten „zu viel“.

„Die Aufwändigkeit vom Dessert finde ich überragend“, lobt Kim (31), aber auch sie entdeckt geschmackliche Schwachstellen. Trotzdem bekommt Anna 35 Punkte und reiht sich neben Kim hinter Tobi ein. (tsch)