20 Jahre „Casino Royale“So hat sich Bond-Girl Eva Green verändert

„Ich sterbe oft in Filmen. Ich weiß nicht, warum“, sagte sie einmal in einem Interview mit „W Magazine“ und meinte damit auch ihre Rolle im „James Bond“-Film „Casino Royale“.

Ja, als Schatzmeisterin Vesper Lynd starb Eva Green im ersten „Bond“-Film der Ära Daniel Craig, die vor genau 20 Jahren, am 14. November 2006 begann, einen schönen, effektvollen Tod. Zuvor aber war ihr etwas Spektakuläres gelungen: Sie verdrehte dem Top-Spion und Womanizer gehörig den Kopf.

„Casino Royale“ hat Eva Green viel zu verdanken - und umgekehrt. Mit dem Agentenactioner schaffte die französische Schauspielerin 2006 endgültig den Aufstieg nach Hollywood. Den großen Durchbruch hatte sie da aber längst hinter sich. Gelungen war ihr der schon mit ihrem allerersten Film, der sie über Nacht zu einem der größten Stars Frankreichs machte.

Drei Liebende in „Die Träumer“

Der Film heißt „Die Träumer“ (2003), stammt von dem bedeutenden Regisseur Bernardo Bertolucci (“Der letzte Tango in Paris“) und zeigte vor der Kamera gleich drei Newcomer, neben der Debütantin Eva Green die nicht viel erfahreneren Louis Garrel („Mein ein, mein alles“) und Michael Pitt („Funny Games U.S.“). Auch sie wurden durch den Film berühmt.

Schmiss sich in Pose: Eva Green 2003 auf dem Filmfestival in Venedig. (Bild: 2003 Getty Images/Pascal Le Segretain) Copyright: 2003 Getty Images/Pascal Le Segretain

Der Film war ein seinerzeit Skandal, weil auch er keinen Scheuklappen hatte. „Die Träumer“ feiert ein Lebensgefühl abseits von Tabus, es gibt eine Entjungferungsszene darin, homoerotische Momente, Inzestandeutungen (zwei der drei Protagonisten sind Geschwister), es gibt überhaupt viel nackte Haut zu sehen - auch die nackte Haut von Eva Green.

Schauspielerin mit vielen Facetten

Zum Nachteil war die Aufregung um „Die Träumer“ für sie nicht. Green ging ihren Weg, genauso wie einst ihre Mutter: die bekannte Schauspielerin Marlène Jobert (“Der Dieb von Paris“), die der Tochter das Talent für die Schauspielerei in die Wiege gelegt hatte. Das Talent und die Begeisterung. Als Kind sah Green Stanley Kubricks „Shining“ und war danach traumatisiert. Aber auch fasziniert von dem Horror-Klassiker. Wegen Jack Nicholson, sagte sie, wurde sie überhaupt Schauspielerin.

Ihr größter Erfolg: In „James Bond 007: Casino Royale“ spielt Eva Green Vesper Lynd, in die sich der Superagent verliebt. (Bild: ZDF/Jay Maidment) Copyright: ZDF/Jay Maidment

Der Irrsinn Nicholsons in „Shining“ färbte auf sie als Schauspielerin ab. Green sucht und findet das Düstere und Extreme im Film, mit Vorliebe spielt sie zwielichtige, abgründige, brutale Frauen. In „Cracks“ etwa eine Internatslehrerin, die eine Schülerin missbraucht. In Roman Polanskis „Eine wahre Geschichte“ eine Femme fatale, die sich einer erfolgreichen Schriftstellerin aufzwingt. Oder im Western „The Salvation“ eine gnadenlose Rächerin.

Mehr als nur Bond-Girl: Die französische Schauspielerin Eva Green gehört zu den vielseitigsten Schauspielerinnen Hollywoods. (Bild: 2024 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Doch Green kann ihren Beruf auch von der leichten Seite nehmen. Deshalb ihr Faible für die Filme von Tim Burton, den sie verehrt und mit dem sie schon mehrfach zusammengearbeitet hat („Dark Shadows“, „Die Insel der besonderen Kinder“). Deshalb auch hat sie weder Scheu noch Mühe, neben persönlichen Autorenfilmen auch in konventionellen Blockbuster-Produktionen mitzuwirken. In einem Film wie dem schwedischen Drama „Euphoria“ kann sie sich genauso glaubwürdig einfügen wie als mondän-verführerische Lady de Winter im Kostümdrama „Die drei Musketiere - D'Artagnan“. Zuletzt war sie an der Seite von Samuel L. Jackson im Krimi-Thriller „Just Play Dead“ zu sehen. (tsch)