20 Jahre voller Intrigen„Alles was zählt“ feiert Jubiläum

„Diana!“: Mit diesem simplen Ausruf von Jutta Sommer (Susanne Schlenzig) begann am 4. September 2006 die Serie „Alles was zählt“ bei RTL. Die damalige Hauptfigur hat die Serie längst verlassen: 2007 hatte sie einen letzten Gastauftritt. Auch die in der allerersten Szene angesprochene Diana Sommer ist nicht mehr Teil des Casts: Die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko, die die Rolle spielte, verließ das Format 2018.

„Alles was zählt“ (montags bis freitags, 19.05 Uhr) gibt es 20 Jahre später allerdings immer noch. Mit Folge 5.025 feiert die von Guido Reinhardt erdachte Serie nun am Freitag, 4. September, offizielles Jubiläum.

„Die Idee kam mir beim Bergwandern“: So fing alles an

Um sie dreht sich in den Jubiläumswochen alles, von links: Gabriella Perez (Bianca Hein), Ben Steinkamp (Jörg Rohde), Simone Steinkamp (Tatjana Clasing), Vanessa Steinkamp (Julia Augustin) und Maximilian Graf von Altenburg (Francisco Medina). (Bild: RTL / Julia Feldhagen) Copyright: RTL / Julia Feldhagen

„Die Idee kam mir tatsächlich beim Bergwandern in den Schweizer Alpen“, erinnert sich der Produzent bei UFA Serial Drama im RTL-Interview zum Jubiläum zurück: „Ich sollte über eine Idee nachdenken, die stark genug sein musste, um als ein Telenovela-Gegenentwurf zu 'Verliebt in Berlin', auch eine UFA Produktion, ins Rennen geschickt zu werden.“ Während seiner Überlegungen stellte er sich irgendwann die Frage: „Was passiert, wenn Menschen Höchstleistungen erbringen wollen, weil es ihr Traum ist ... und dabei auch scheitern - im Sport, im Beruf und privat?“ Die Grundidee von „Alles was zählt“ war geboren und sie trägt bis heute.

Anfangs dreht sich die Serie vor allem um die Liebe zwischen zwei jungen Menschen: Diana Sommer lebt mit ihrer Familie in einem Arbeiterviertel in Essen. Die 23-Jährige arbeitet als Inline-Kurierin. Insgeheim träumt sie jedoch davon, Eiskunstläuferin zu werden. Auf der Eislaufbahn des Fitness-Imperiums Steinkamp trainierte sie heimlich, bis sie von Julian Herzog (Thorsten Grasshoff), dem Marketingchef des Konzerns, entdeckt und ins Trainingsteam der Steinkamps aufgenommen wird. Diana und Julian verlieben sich, doch er ist eigentlich mit Jenny Steinkamp (Christiane Klimt), der Tochter des Konzerninhabers zusammen, die Diana auch auf dem Eis als lästige Konkurrentin sieht. So dauerte es nicht lang, bis Jenny ihre ersten Intrigen spann, um die Nebenbuhlerin loszuwerden.

Zweitbeliebtestes Format bei RTL+

Bereits vor einigen Wochen spannen Maximilian (Francisco Medina, links) und Ben (Jörg Rohde) eine Intrige, die ihnen in der Jubiläumsfolge am Freitag, 4. September, endgültig über den Kopf wächst. (Bild: RTL / Julia Feldhagen) Copyright: RTL / Julia Feldhagen

Intrigen, familiäre Konflikte und persönliche Tragödien vor der Kulisse des Leistungssports waren es auch in den folgenden 20 Jahren, die das Publikum bei Stange hielten. Einer der prägendsten Momente war, wenn es nach Serienschöpfer Guido Reinhardt geht, der Brand in der Eishalle im Dezember 2024: Jenny Steinkamp legte damals das Feuer, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann Justus (Matthias Brüggenolte) sie lange betrogen und auch ihre Mutter Simone (Tatjana Clasing) ihre Finger mit im Spiel gehabt hatte. „Als die Serie vor 2024 einen größeren konzeptionellen Reset brauchte, war die Brandstiftung, das Anzünden der Eishalle durch die betrogene Tochter der Steinkamps, eben nicht nur ein spektakulärer Brand eines der Haupt-Settings, bei dem Menschen starben. Sondern der emotionale Startpunkt für einen Neuanfang der Figuren, Geschichten und der ganzen Serie“, erinnert sich Reinhardt.

Bis 2019 bewegten sich die durchschnittlichen Einschaltquoten zwischen 2,03 und 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt, was einem durchschnittlichen Marktanteil zwischen 10,8 und 12,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte man in der Spitze durchschnittlich 1,46 Millionen Menschen im Jahr 2008, ein durchschnittlicher Marktanteil von 17,6 Prozent.

2025 waren es nur noch 1,43 Millionen Menschen (Gesamtmarktanteil: 7,8 Prozent), wovon gerade einmal 0,30 Millionen auf die werberelevante Zielgruppe (Marktanteil: 10,9 Prozent) entfliehen. Der deutliche Rückgang liegt allerdings weniger am sinkenden Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer als vielmehr an den veränderten Sehgewohnheiten: Vor allem jüngere Menschen schauen ihre Lieblingsserien inzwischen eher online als linear. Bei RTL+ landet „Alles was zählt“ mit 33,32 Millionen Abrufen im ersten Halbjahr 2026 auf Platz zwei der meistgestreamten Formate. Lediglich die Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wollten mit 85,79 Millionen Views mehr als doppelt so viele Menschen sehen.

Urgesteine und Gaststars

Sie sind drei der jüngeren Gesichter bei „Alles was zählt“,von links: Suri Abbassi, Shaolyn Fernandez und Josephine Martz. (Bild: RTL / Julia Feldhagen) Copyright: RTL / Julia Feldhagen

„Die Stärke täglicher Serien liegt in ihrer Beständigkeit - darin, den Zuschauenden ein Stück Vertrautheit in ihrem Tagesablauf zu bieten“, erklärt Katharina Katzenberger, die die Daily seit Anfang an redaktionell begleitet. Für Konstanz sorgen nicht zuletzt die Stars, die seit der ersten Folge vor der Kamera stehen: Tanja Clasing spielt seit jeher Simone Steinkamp. Sie und Nebendarstellerin Ingeborg Brings, die Renate Scholz verkörpert, sind die dienstältesten Ensemble-Mitglieder von „Alles was zählt“. Der Schauspieler Silvan Pierre-Leirich, der über 4.941 Folgen hinweg Simones Ehemann Richard Steinkamp spielte, starb im Mai den Serientod.

Neben den langfristigen Haupt- und Nebendarstellerinnen und -darstellern waren es stets auch die Gaststars, die einen besonderen Reiz von „Alles was zählt“ ausmachten: 2010 trat die österreichische Popsängerin Christina Stürmer auf der Hochzeit von Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck) und Ben Steinkamp (Jörg Rohde) auf. Ihr 2006 veröffentlichter Song „Nie genug“ dient zudem seit Start der Serie als Titelsong. Weitere prominente Gastauftritte hatten unter anderem „Let's Dance“-Juror Joachim Lambi, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und Sänger Alexander Klaws.

Tennis-Ikone Sabine Lisicki kehtr zum Jubiläum zurück

Aktuell dürfen sich Fans wieder über einen prominenten Gastauftritt freuen: Tennis-Ikone Sabine Lisicki war bereits im vergangenen Winter als sie selbst in der Daily zu sehen. Für das Jubiläum kehrte sie in Folge 5.016, die am Montag, 24. August, zu sehen war, zurück und wird bis zur Folge 5.026, die am Montag, 7. September, bei RTL läuft, zu sehen sein. Für die 36-Jährige ist es eine ganz besondere Ehre: „Als die Serie vor 20 Jahren rauskam, habe ich kaum eine Folge verpasst und bin nach dem Training immer schnell nach Hause, um rechtzeitig gucken zu können“, erinnert sie sich.

Die eigentlichen Jubiläumsfeierlichkeiten sind ohnehin schon längst im Gange: Am 31. Juli zeigte RTL die 5.000 Episode des Dauerbrenners. Damit fiel auch der Startschuss für eine besondere Fan-Aktion: In den insgesamt 25 Folgen bis zum eigentlichen Finale wurden in einzelnen Folgen (wie gewohnt montags bis freitags, 19.05 Uhr) sieben rote Luftballons versteckt. Wer alle entdeckt und die richtige Lösung einreicht, „hat die Chance auf attraktive Gewinne“, wie RTL mitteilt. Um welche möglichen Preise es sich dabei handelt, wird nicht verraten. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 4. September.

Fans, die kein RTL+ besitzen, dürfen sich zum Jubiläum zudem über ein ganz besonderes Schmankerl freuen: Seit Anfang August veröffentlicht RTL auf YouTube-Kanal „RTL Soap Classics“ montags bis freitags ganze Folgen von „Alles was zählt“. Los ging es mit der allerersten Folge aus dem Jahr 2006.

Darum geht es am Jubiläumstag und so geht es weiter

In der Jubiläumsfolge am Freitag, 4. September, die den unheilvollen Titel „Die Bombe tickt...“ trägt, verlieren Maximilian Graf von Altenbrug (Francisco Medina) und Ben Steinkamp zunehmend die Kontrolle über die Intrige, die sie gegen Gabriella Perez (Bianca Hein) und Kilian Reichenbach (Marc Dumitru) gesponnen haben.

Auch für die Zukunft von „Alles was zählt“ hat Serienschöpfer Guido Reinhardt bereits einige Ideen: Wenn es nach ihm geht, soll das klassische Daily Drama in Zukunft noch mehr mit dem digitalen Raum verschmelzen: „über Social-Media-Kanäle, Verticals, MicroDrama in Form von Spin-offs, Kurzformaten oder zusätzlichen Character-Content“ sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch tiefer in die Figuren eintauchen können. Denn: „Die Serie endet nicht mehr mit dem Abspann einer Folge.“ (tsch)