Der Kriminalfall? Welcher Kriminalfall! „Hubert ohne Staller“ ist ein Wohlfühlkrimi erster Güte - und das schon seit 15 Jahren. Am Mittwoch, 25. November, gibt es, zur gewohnten Zeit um 18.50 Uhr, ein Jubiläum: Dann läuft die 200. Folge der Serie, die seit 2011, produziert wird und sieben Staffeln lang, bis zum Ausstieg des Staller-Darstellers Helmfried von Lüttichau, „Hubert und Staller“ hieß.

Seit 2019 heißt es „Hubert ohne Staller“: Jetzt hat Revierleiterin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) das Sagen - und muss unter den eigenwilligen Methoden ihrer Polizeiobermeister Franz Hubert (Christian Tramitz, links) und Reimund Girwidz (Michael Brandner) leiden. (Bild: ARD/TMG/EmanuelA. Klempa) Copyright: ARD/TMG/EmanuelA. Klempa

Aus der ersten Stunde sind heute nur noch Christian Tramitz als Franz Hubert, Michael Brandner als Reimund Girwidz und Paul Sedlmeir als Martin Riedl dabei. Auch Hannes Ringlstetter zählt zur Gründungsformation, spielte in den ersten 66 Folgen aber nur eine Nebenrolle und rückte erst danach in den Hauptcast auf. Die Liste derer, die ausgestiegen sind, ist länger.

Der Mann, dessen Name blieb

Den größten Einschnitt markierte 2018 der Abschied von Helmfried von Lüttichau (70). Nach 116 Folgen und sieben Staffeln verließ er die Rolle des Johannes Staller, freiwillig und nicht im Unfrieden. Er wollte sich neuen Aufgaben widmen und tourte mit zwei Solo-Programmen als Kabarettist, außerdem war er an fast 30 TV- und Kinoprojekten beteiligt. Aktuell ist er im Kinofilm „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ in einer Nebenrolle zu sehen. Sein Name blieb im Serientitel erhalten: Aus „Hubert und Staller“ wurde „Hubert ohne Staller“.

Dr. Anja Licht (Karin Thaler) ist zwar von „Hubsi“ Hubert (Christan Tramitz, vorne) geschieden, sorgt sich aber dennoch um ihn, als er einen Unfall erleidet. Thaler war die erste aus dem ursprünglichen Cast, die die Serie verließ. (Bild: ARD / TMG / Marco Meenen) Copyright: ARD / TMG / Marco Meenen

Michael Brandner glaubte zunächst nicht daran, dass es ohne von Lüttichau erfolgreich weitergehen könnte. Dann habe man die Idee gehabt, eine Frau als Chefin einzusetzen und ihn und seine Figur Girwidz mit Hubert in den Streifenwagen zu setzen. „Ich glaubte daran, und die phänomenalen Quoten der ersten Staffel ohne Staller gaben uns recht“, sagte er der Agentur, „teleschau“.

Die Frauen von Wolfratshausen

Monika Gruber (55) war der erste große Name, der verschwand: Als Lokalreporterin Barbara Hansen verließ sie nach nur zwei Staffeln die Stadt, kehrte aber in der fünften zurück und übernahm die Bäckerei Rattlinger. Mitte der neunten Staffel übergab sie die Geschäftsleitung an Yazid und weilt laut Drehbuch seither im Urlaub. Seit ihrem Abschied 2020 ging sie mit zwei Kabarett-Programmen auf Tour und spielte im „Tatort: Kehraus“ sowie im Kinofilm „Rehragout-Rendezvous“.

Als Cafébesitzerin Barbara Hansen (Monika Gruber) war Monika Gruber lange Zeit Teil des Casts von „Hubert und Staller“. (Bild: ARD / TMG / Chris Hirschhäuser) Copyright: ARD / TMG / Chris Hirschhäuser

Carin C. Tietze (62) musste als Sabrina Rattlinger nach fünf Staffeln ihr Café aufgeben und verschwand aus der Serie. Seither war sie an 20 TV-Produktionen beteiligt, zuletzt an „München Mord: Die Stadt, die es nicht gibt“. Sie lebt mit Mann und Kindern in Berg am Starnberger See, nur wenige Kilometer von Wolfratshausen entfernt.

Karin Thaler (61) spielte sieben Staffeln lang Huberts Ex-Frau, die Pathologin Dr. Anja Licht. Die Fans hofften auf ein Liebescomeback, doch 2017 zog die Figur nach München, und Thaler schied aus. Ein Grund waren Zeitprobleme, die sich aus ihrer zweiten Dauerrolle als Marie Hofer bei den „Rosenheim-Cops“ ergaben. Zuletzt stand sie als Richterin in der Kino-Komödie „Das gewisse Etwas“ vor der Kamera.

Fluktuation im Vorzimmer

Die Frau im Vorzimmer: Annett Fleischer spielte 100 Folgen lang die Polizistin Sonja Wirth. (Bild: ARD / TMG / Marco Meenen) Copyright: ARD / TMG / Marco Meenen

Die größte Fluktuation gab es auf dem Posten der Polizeimeisterin im Vorzimmer. Die amtierende Christina Bayer (Mitsou Jung) ist schon die Vierte.

Annett Fleischer (47) war als Sonja Wirth exakt 100 Folgen lang dabei, dann ging ihre Figur auf Fortbildung und kehrte nie zurück. Seither war Fleischer nur sporadisch als Schauspielerin zu sehen. Sie arbeitet als Dozentin für Tod, Sterben und Krisenkommunikation an der Berliner Feuerwehr-Akademie und veröffentlicht Clips auf ihrem YouTube-Kanal.

Ihre Nachfolgerin Klara Deutschmann (37) blieb als Lena Winter nur eine Staffel: Die Figur verliebte sich und zog nach Hamburg. Deutschmann war danach in der Hauptrolle im Sechsteiler „Reiterhof Wildenstein“ zu sehen und spielt seit diesem Jahr die Titelrolle in „Einfach Elli“. Nach zwei erfolgreichen Teilen wurden vier weitere Episoden fürs ZDF gedreht, Sendetermine stehen noch nicht fest.

Auch Jeanne Goursaud (30) hielt als Rebecca Jungblut nur eine Staffel durch und verließ Oberbayern 2019 Richtung Berlin. Sie war seither in „Barbaren“, „Para - Wir sind King“ und „Pax Massilia“ zu sehen, zuletzt in der Komödie „Das Geschenk“ an der Seite von Edin Hasanović und Heiner Lauterbach.

Kein Ende in Sicht

Trotz all dieser Abgänge bleibt die Serie beliebt, ans Aufhören denkt niemand. Im Gegenteil, so Elmar Jaeger, Leitung Redaktion Serie beim Bayerischen Rundfunk: „Wenn man genau nachrechnet, gibt es bereits im Frühjahr 2027 ein weiteres Jubiläum: die Ausstrahlung der 100. Folge von 'Hubert ohne Staller' - und noch ist kein Ende in Sicht.“

Auch Christian hat immer noch große Lust auf die Rolle: „Auch nach 15 Jahren macht es immer noch großen Spaß, mit diesem tollen Ensemble zu drehen, und ich hoffe auf viele weitere Folgen auch über die 200. hinaus“, erklärte er. Sein Kollege Michael Brandner pflichtet dem bei: „Politisch unkorrekt und fern von jeder Realität machen die Dreharbeiten immer wieder großen Spaß!“ (tsch)