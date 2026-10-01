Alles begann in der Küche des Küche des Elternhauses von Larry Mullen Jr, im Dubliner Stadtteil Artane: Vor 50 Jahren, am 25. September 1976, wurde dort die Band U2 gegründet - auch wenn sie damals noch Feedback hieß. Was danach folgte, ist Rockgeschichte. Ein halbes Jahrhundert später können Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr., auf weltweit rund 170 Millionen verkaufte Tonträger (mehr als sieben Millionen hierzulande), 22 Grammys, 28 Tourneen und zahlreiche Nummer-eins-Hits in zahlreichen Ländern zurückblicken. Die Bandbreite ihrer Songs reicht dabei von sanften Balladen, über politische Songs bis hin zu Stadion-Hymnen und Filmsongs. Doch welcher Song der vier Iren war ihr erfolgreichster?

„With or Without You“ ist U2s Bestseller

Die Songs, welche der Band am meisten Geld einspielten, waren allesamt auf dem legendären Erfolgsalbum „The Joshua Tree“ vertreten. Das 1987 erschienene Album verkaufte sich rund 25 Millionen Mal und erklomm in 20 Ländern die Spitze der Albumcharts. Auch die beiden Single-Auskopplungen „I Still Haven't Found What I'm Looking For“ und „With or Without You“ stürmten in den US-Charts auf Platz eins. Die Platte erhielt zudem im folgenden Jahr den Grammy für das beste Musikalbum des Jahres. Insgesamt hielt sie sich 121 Wochen in den Top 100 der US Charts.

Gemessen an den Verkaufszahlen gilt die Ballade „With or Without You“ als der größte Erfolg von U2. Die Single verkaufte sich rund 3.360.000 Mal. Gleich dahinter folgt „Beautiful Day“ aus dem im Oktober 2000 erschienenen Album „All That You Can't Leave Behind“ mit 2.325.000 verkauften Exemplaren.

Glaubt man vielen Fans, dann ist jedoch „One“ der größte Hit der irischen Band, ebenfalls eine Ballade aus dem Album „Achtung Baby“. Zwar verkaufte sich die Single weltweit rund 1.125.000 Mal, in Deutschland kam sie jedoch nicht über Platz 50 in den Charts hinaus.

Neues Album angekündigt

Zwar hat die Band jetzt schon ein halbes Jahrhundert in den Knochen, aber von Ruhestand ist noch lange nicht die Rede. Zum Bandjubiläum hat U2 den neuen Longplayer „Carnaval de Luz“ angekündigt, der voraussichtlich im November erscheinen soll, die zweite Single „Silencio“ ist bereits erhältlich. Das Album wird das erste reguläre Studioalbum der Band seit neun Jahren sein. (tsch)