77-Jähriger lässt sich vom ZDF beim Job-Start als Kellner begleiten - dann ändert ein Schlaganfall alles

„Herzlich willkommen“, wird Gunther von Jörg begrüßt. „Schön, dass Sie den Mut haben, hier bei uns anzufangen.“ Für Gunther ist dieser Tag etwas ganz Besonderes: Mit 77 Jahren tritt er seinen ersten Arbeitstag im Lokal „Wundertüte“ im Essener Stadtteil Borbeck an. Als Servicekraft möchte er trotz seines hohen Alters den Kontakt zu Menschen suchen und sich wieder stärker in die Gesellschaft einbringen. Die ZDF-Reportage „37° - Durchstarten im Alter“ begleitet ihn bei seinem ungewöhnlichen Neustart, den im Laufe der Dreharbeiten ein Schlaganfall zunichte zu machen droht.

„Im Augenblick habe ich Lampenfieber“, erklärt Gunther kurz vor seinem ersten Arbeitstag. Unterstützung bekommt er von Jörg, dem Betreiber der „Wundertüte“. Mit 69 Jahren gehört auch er zur älteren Generation. Eigentlich ist er als Anwalt tätig. Als Quereinsteiger habe er sich jedoch dazu entschlossen, mit der „Wundertüte“ einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen. Vor drei Jahren hat Jörg das Lokal übernommen.

Die beiden Servicekräfte Ben (19) und Gunther (77) kochen zusammen in der Gaststätte „Wundertüte“. (Bild: ZDF / Florian Kroker) Copyright: ZDF / Florian Kroker

Dann wird es ernst: Gunthers erster Arbeitstag beginnt. Eine junge Kollegin zeigt ihm zunächst, wie Speisen und Getränke elektronisch auf die Tische gebucht werden. Als Gunther anschließend seine ersten Gäste bedient, greift er allerdings lieber zu Block und Stift. Doch schon dabei taucht das erste Problem auf: „Ich muss sauberer schreiben“, stellt er fest. Gunther kann seine eigene Schrift nicht lesen und muss deshalb noch einmal bei den Gästen nachfragen, was sie bestellt haben. „Ja, ich bin überrascht, wie man die Gedanken zusammenhalten muss“, gesteht er.

Schlaganfall wirft Gunther aus der Bahn

Trotz kleiner Startschwierigkeiten kommt Gunther bei den Gästen bestens an. Auch Jörg ist begeistert. Zehn Stunden pro Woche arbeitet Gunther fortan im Restaurant - und die neue Aufgabe scheint ihm richtig gutzutun. Sie mache ihn „glücklich“, sagt er: „Ich würde sogar ohne Geld hier arbeiten. Aber darf ich nicht zu laut sagen, sonst machen die das hier an nächsten Monat so“, lacht er.

Dann jedoch nimmt Gunthers Neustart eine dramatische Wendung: Er erleidet einen Schlaganfall. Sein linkes Bein ist betroffen. „Haben Sie sich da mit der 'Wundertüte' und Servicekraft zu viel zugemutet?“, wird Gunther vom ZDF-Team im Krankenhaus gefragt. Doch bevor die Reporterin die Frage fertig stellen kann, antwortet Gunther bereits: „Ne!“ Drei Monate nach dem Schlaganfall kämpft sich Gunther zurück in seinen Alltag. Doch die „Wundertüte“ muss vorerst ohne ihren ältesten Mitarbeiter auskommen.

„37° - Durchstarten im Alter“ läuft am Dienstag, 1. September, 22.15 Uhr im ZDF und ist bereits auf dem Online-Portal abrufbar. (tsch)