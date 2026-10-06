„Abgrundtief ekelhaft“Gia Georgina erlebte nach Trennung von Sido heftige Anfeindungen

Am Montag ist die neue Staffel „Promi Big Brother“ gestartet. Eine der Bewohnerinnen ist Georgina Stumpf alias Gia Georgina. Die frühere Twitch-Streamerin war mehrere Jahre mit Sido liiert. Mit dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, hat Stumpf eine gemeinsame Tochter. Dass sie in der Öffentlichkeit häufig nur als „Ex von“ wahrgenommen werde, beschäftigt Stumpf. Im Podcast „Amira +1“ von Amira Aly wehrte sie sich nun gegen dieses Stigma.

Vor der Beziehung war Stumpf vor allem als Streamerin unter dem Namen Gia Georgina auf der Plattform Twitch bekannt. Während der Beziehung hörte sie damit auf und verschwand eigener Aussage nach „von der Bildfläche“. „Ich hatte keinen Job mehr“, berichtet Stumpf im Podcast. Sie habe sich bewusst im Hintergrund gehalten, mit der Zeit habe ihr ihre Arbeit jedoch immer mehr gefehlt. „Ich habe das dann auch aktiv angesprochen und meinte: 'Ich möchte wieder Twitch machen oder ich möchte versuchen, im Bereich Moderation wieder was zu machen, weil, das hat mir so Spaß gemacht.'“

Als sie schließlich wieder auf Instagram aktiv wurde, sei sie bereits schwanger gewesen. Wenig später wurde die Trennung von Sido bekannt.

Georgina Stumpf: „Du kannst es den Leuten nicht recht machen“

Auf Social Media sei sie daraufhin mit heftigen Vorwürfen konfrontiert worden. „Die meisten haben geschrieben: Sie hat sich gleich ein Kind machen lassen, nur um jetzt reich zu werden“, erinnert sich Stumpf an die Kommentare. Die Vorwürfe könne sie bis heute nicht nachvollziehen. Im Podcast kommentiert sie ironisch: „Ja genau, ich war jetzt extra drei Jahre mit jemandem zusammen, um dann alleinerziehend zu sein.“

Die Kommentare, mit denen sie sich auf den Social-Media-Plattformen auseinandersetzen musste, seien „abgrundtief ekelhaft“ gewesen, betont sie. Sie weiß jedoch: „Du kannst es den Leuten nicht recht machen.“ Zu der Berichterstattung über ihre Person meint sie: „Die Zeitungen schreiben natürlich auch gerne 'Ex von', weil das klickt sich ja besser. So ist es halt. Sein Foto klickt natürlich mehr als meins.“

Davon unterkriegen lassen wolle sie sich aber nicht. Neben ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ ist Stumpf auch als Influencerin aktiv und führt gemeinsam mit Sidos Ex-Frau Charlotte Engelhardt durch den Podcast „The Real Ex-Wives“. Sie betont: „Die Chancen, die mir jetzt gerade geboten werden, die nehme ich, weil ich muss Geld verdienen.“ Zudem bereite ihr die Arbeit in der Öffentlichkeit nach wie vor Freude: „Ich stehe voll gerne vor der Kamera, ich mach gerne Quatsch. Ist doch geil.“ (tsch)