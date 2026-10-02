Ab 1. Januar 2027 steht für Per Mertesacker ein neuer Job in der Vita: Sport-Geschäftsführer beim DFB. Weil dieser Posten nicht länger mit seinem Tun als ZDF-Fußballexperte vereinbar ist, feierte der einstige Nationalspieler am Donnerstag seinen Ausstand. Beim 2:0-Sieg der Nationalmannschaft gegen Serbien ordnete er letztmalig an der Seite von Christoph Kramer und Jochen Breyer die Partie ein. Zum Abschied hatte das ZDF-Team ein ganz besonderes Geschenk für Mertesacker in petto: eine Eistonne.

Hintergrund ist ein bemerkenswertes Interview, das Mertesacker damals noch als Spieler bei der Weltmeisterschaft 2014 gab. Damals hatte Reporter Boris Büchler nach einem mühsamen Sieg gegen Algerien die maue spielerische Leistung der deutschen Mannschaft kritisiert. Mertesacker monierte, dass es letztlich auf das Ergebnis ankomme - und kündigte an, sich erst einmal in die Eistonne zu legen.

Bildeten sechs Jahre lang ein tolles Team beim ZDF: Jochen Breyer (von links), Christoph Kramer und Per Mertesacker. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ebenjene überreichte nun ausgerechnet Büchler dem Weltmeister. „Muss ich reingehen jetzt, oder was?“, befürchtete Mertesacker. Büchler verneinte und scherzte: „Wenn es mal hitzig wird zwischen dir und Klopp und die Köpfe glühen.“ Der einstige Abwehrmann versicherte: „Das wird einen tollen Platz finden zu Hause.“

Jochen Breyer bedauert Mertesacker-Abschied: „Kein einfacher Moment für mich“

Abseits des spaßigen Präsents kamen auch einige Emotionen hoch. „Ich gebe zu, das ist jetzt kein einfacher Moment für mich. Danke, dass du so ein guter Freund geworden bist über die Jahre“, fand Moderator Jochen Breyer emotionale Worte. „Das war ganz, ganz toll. Wir werden dich wahnsinnig vermissen.“ Auch Co-Experte Christoph Kramer schätzte sich glücklich, Mertesacker als Freund zu bezeichnen. „Ich werde dich wirklich vermissen“, gab er zu - und schob augenzwinkernd hinterher: „Auch wenn ich mich freue, dass ich jetzt mehr reden darf.“

Angesichts der vielen Komplimente hielt auch Per Mertesacker nicht mit seinen Gefühlen hinterm Berg. „Sehr emotional, sechs Jahre jetzt abzuschließen. Es hat super Spaß gemacht. Ich bin super dankbar“, sagte er abschließend. „Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Vier gemeinsame Turniere und ganz viele besondere Momente.“ (tsch)