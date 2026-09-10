Abschied aus den USA? Angelina Jolie will in Zukunft „ein bisschen nomadisch“ leben

Schauspielerin Angelina Jolie will ein neues Kapitel aufschlagen. Nachdem auch ihre jüngsten Kinder erwachsen geworden sind, will die 51-Jährige sich etwas von ihrer Heimat lösen und „ein bisschen nomadisch leben“.

Das erklärte die Schauspielerin nun in einem Interview mit dem Magazin „L'Officiel“: „Es ist das Ende einer bestimmten Zeit für mich“, betonte Jolie und verriet, dass sie die neue Zeit „mehr außerhalb der Staaten“ verbringen wolle. So plane sie, sich etwa verstärkt der Arbeit ihrer Stiftung in Kambodscha widmen. „Ich habe nicht wirklich vor, einen festen Wohnsitz zu haben“, so Jolie. „Ich hätte gerne einen festen Wohnsitz für meine Familie, einen Ort, an dem sich die Dinge rund ums Muttersein und die Familienfotos befinden.“ Danach könne sie sich auch vorstellen, eine Zeit lang als Nomadin zu leben.

„Jetzt möchten sie, dass ich sie aus Tunesien anrufe“

Hintergrund der neuen Lebenspläne sei vor allem die Tatsache, dass ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne (18), mittlerweile volljährig sind. Neben den beiden jüngsten Töchtern hat Jolie vier weitere Kinder, die alle „definitiv eigenständige Persönlichkeiten“ seien. Diese Tatsache mache sie sehr stolz, denn sie wolle ihren Kindern bei ihrem eigenen Leben nicht im Weg stehen. „Man möchte sicherstellen, dass man sie unterstützt“, betont die Schauspielerin.

Auch ihre Kinder befürworten, dass Jolie nun ein neues Kapitel für sich beginnt. Die 51-Jährige berichtet: „Sie hatten ihre Mama, als Mama Mama sein musste. Jetzt möchten sie, dass ich sie aus Tunesien anrufe, nachdem ich gerade aus dem Flugzeug gestiegen bin, um mich mit lokalen Künstlern zu treffen.“ (tsch)