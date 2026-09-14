Nur wenige Stunden, nachdem „Die Geissens“ ihren Abschied von RTLZWEI publik machten, ist klar, wohin es die Millionärsfamilie mit ihrer Doku-Soap zieht: zur Sendergruppe ProSiebenSAT.1.

„Willkommen, Davina! Willkommen, Shania! Willkommen, Carmen! Willkommen, Robert!“, heißt es in einer am Montagnachmittag (13.9.) veröffentlichten Pressemitteilung. „Deutschlands vielleicht bekannteste und beliebteste TV-Familie zieht um“, freut man sich in München-Unterföhring. In der zweiten Jahreshälfte 2027 werde ProSiebenSat.1 die neue Heimat von Familie Geiss.

Geplant sind jährlich 20 neue Doppelfolgen der Familien-Doku. Wann genau und bei welchem Sender sie zu sehen sein werden, werde „im Vorlauf der Ausstrahlung“ beantwortet. Inhaltlich sind allerdings keine großen Abweichungen vom seit vielen Jahren erfolgreichen RTLZWEI-Format „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu erwarten. Produziert wird die Serie weiterhin von der Kölner Firma Geiss TV - also in Eigenregie.

Robert Geiss: „Wer sich nicht immer neu erfindet, bleibt stehen“

Carmen Geiss (61) lässt sich der Mitteilung zitieren: „Wir freuen uns sehr darauf, ein neues Kapitel in unserer Familien- und Firmengeschichte einzuleiten. Nach 16 Jahren erfolgreichem Fernsehen bei RTLZWEI ist es für uns Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.“ Man sei „ausdrücklich dankbar für die Vergangenheit“ dort. „Doch viele Dinge verändern sich und haben sich verändert. Und nur wer sich selbst ständig hinterfragt und aktiv bleibt, bleibt auch erfolgreich.“

Robert Geiss (62) sieht das offenbar genauso: „Ich kann als Oberhaupt der Familie ergänzen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und uns das Angebot von ProSiebenSAT.1 beeindruckt hat. Wie alle unsere Fans wissen, sind wir eine Unternehmerfamilie. Und wer sich nicht immer neu erfindet, bleibt stehen.“

„Die Geissens“ tauchten erstmals 2011 im Programm von RTLZWEI auf. Dort hatten zuletzt auch ihre Töchter mit „Davina & Shania - We Love Monaco“ einen eigenen Ableger. Der in Grünwald bei München beheimatete Sender kündigte an, die finale Staffel inklusive der 500. Folge auszustrahlen. Wiederholungen der alten Folgen würden weiterhin Bestandteil des Programms bleiben. (tsch)