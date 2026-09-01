„Absolut nicht damit gerechnet“„Unter uns“-Stars reagieren auf Serien-Aus und starten Rettungsversuch

Nach 32 Jahren wird „Unter uns“ Ende 2026 eingestellt. Das hat RTL überraschend verkündet. Neue Folgen der Daily Soap werden beim Kölner Privatsender noch bis März 2027 zu sehen sein. Dann heißt es für die Fans der Kult-Serie endgültig Abschied nehmen. Doch nicht nur die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sind von dem Aus geschockt. Auch die Darstellerinnen und Darsteller reagieren emotional auf die Nachricht.

„Unter uns“-Star Tabea Heynig beispielsweise habe die Mitteilung bekommen als sie im Auto saß und sei völlig überrascht gewesen, wie sie gegenüber „Bild“ erklärt. „Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich muss das noch richtig realisieren. Wir sind geschockt und traurig, für uns und für die Fans. Hier wird noch viel geweint“, sagt die 55-Jährige, die um die schwierige Lage auf dem Jobmarkt wisse: „Deshalb muss ich sehen, ob es Möglichkeiten gibt. Das kommt jetzt alles auf uns zu.“

Neuer Sender für „Unter uns“? Darstellerin glaubt „ganz fest dran“

Valea Scalabrino sei einerseits „erleichtert, dass die lange Ungewissheit nun ein Ende hat“, wie sie „spot on news“ sagt. Aber: „Gleichzeitig bedeutet das für mich, dass ich in ein Leben zurückkehre, das ich so eigentlich gar nicht mehr kenne.“

Lars Steinhöfel fühlt vor allem mit den Fans mit. „Für unglaublich viele Menschen gehört 'Unter uns' seit Jahrzehnten einfach zum Alltag. Sie sind mit der Schillerallee und ihren Figuren groß geworden, haben mit ihnen gelacht, gelitten, geliebt und mitgefiebert. Über so viele Jahre entstand daraus etwas, das weit über eine Serie hinausgeht - eine echte Gemeinschaft“, meint er zu „Bild“.

Und Isabell Hertel, die als Serien-Urgestein seit Folge 55 mit dabei ist, verrät „Bild“: „Die Nachricht war schon ein Schock. Diese Serie macht nach über 30 Jahren immer noch so viele Menschen glücklich! Sie ist für mich nach all den Jahren ein Stück Familie geworden.“

„Im ersten Moment konnte ich nicht weinen. Aber später stand ich dann im Flur, da sind einfach die Tränen geflossen. Ich stand dann einfach nur regungslos da und habe geweint. Ich denke, das ist auch normal bei so einer Nachricht nach so vielen Jahren“, erzählt sie weiter. Ein bisschen Hoffnung habe sie allerdings noch: „Da glaube ich ganz fest dran, dass es vielleicht mit einem neuen Sender doch noch weitergehen könnte.“

Mit diesem Wunsch ist Isabell Hertel nicht alleine. Unter dem Motto „Nicht ohne 'Unter uns'“ haben sich auch noch viele weitere Darstellerinnen und Darsteller der Daily Soap in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und kämpfen um die Zukunft der Sendung. „Das darf nicht das Ende sein“, sagt zum Beispiel Petra Blossey und Metehan Demiröz appelliert an die Fans: „Wenn ihr wollt, dass 'Unter uns' weiterlebt, dann brauchen wir jetzt eure Stimme.“

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