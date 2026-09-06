„Absolutes Must-have“ und „Außergewöhnliches“Was sich „Froonck“ für seine eigene Hochzeit wünscht

Beruflich hat Frank „Froonck“ Matthée seit 2002 mit dem schönsten Tag im Leben zu tun, privat ist der Hochzeitsplaner diesen Schritt mit seinem Partner Dominic allerdings noch nicht gegangen. Eins weiß der 58-Jährige jedoch sicher: „Ich würde meine Hochzeit auf keinen Fall selbst planen, weil ich auch einmal in den Genuss kommen möchte, dass sich jemand anderes um mich kümmert und wir uns auf uns als Paar konzentrieren können“, erklärte „Froonck“ im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau anlässlich seines TV-Comebacks. Nach fünf Jahren Pause steht er in der ZDF-Sendung „Duell der Hochzeitsprofis“ (sechs Folgen wöchentlich ab Sonntag, 6. September, 14 Uhr, und die ersten drei Folgen schon ab Freitag, 4. September, um 10 Uhr, in der Mediathek) wieder vor der Kamera. In dem Factual-Programm kämpfen „Froonck“ und vier weitere Profis um Hochzeitsaufträge.

Auch wenn er die Planung seines eigenen großen Tags seinen „lieben internationalen Kollegen“ überlassen will, die - da ist sich Matthée sicher - „das Projekt 'Frooncks Hochzeit' sehr gerne realisieren“ würden, hat der Profi natürlich schon eine Vorstellung davon, wie seine perfekte Hochzeit aussehen soll. „Ein absolutes Must-have ist für mich eine Liveband für die mega Stimmung und einen ausgelassenen Tanz“, erzählt der Weddingplaner. Außerdem dürfen für den 58-Jährigen „sehr gutes Essen“ und „besondere Getränke“ nicht fehlen. Auch ein „perfekter Service“ sei unverzichtbar, findet Matthée. „Und natürlich würden wir auch Außergewöhnliches realisieren, das zu unserer Liebesgeschichte passt und bei keinem anderen Paar Sinn macht“, verrät „Froonck“ im Gespräch mit teleschau.

Aktuelle Trends wie Candybars, Gästebücher oder Fotoboxen sind für den Hochzeitsplaner hingegen „No-Gos“. Auch wenn er selbst eine Hochzeit plant, wolle er keinen Trends hinterherjagen, stellt der 58-Jährige klar, denn „Copy-Paste lehne ich ab“. Stattdessen stehen für ihn „die Individualität sowie die Wünsche, Träume und Bedürfnisse der beiden Hauptpersonen“ im Zentrum, erklärt „Froonck“. (tsch)