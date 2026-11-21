Mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ stimmt Florian Silbereisen am Samstag, 28. November, um 20.15 Uhr auf die Vorweihnachtszeit ein. Bislang hatten nur vereinzelte Stars ihren Auftritt in der ARD-Show angekündigt. Nun hat der Sender selbst mehrere Namen bestätigt.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird Silbereisen unter anderem Andrea Berg in der Sendung begrüßen. Ebenfalls zu Gast sein werden Schlager-Größen wie Marianne Rosenberg, Semino Rossi und Andy Borg. Auch Vanessa Mai, Simone Sommerland, Ross Antony und Dick Brave treten auf.

Nino de Angelo hatte bereits vorab verraten, dass er zugegen sein wird. Darüber hinaus darf sich das Publikum auf Rolf Zuckowski - und vermutlich auch auf die alljährliche Interpretation seines Kinderlieds „In der Weihnachtsbäckerei“ - freuen. Gesetzt ist außerdem Ella Endlich: Die heute 42-jährige Sängerin präsentiert traditionell ihr Lied „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Rahmen der Sendung.

2025 schalteten mehr als 4,5 Millionen Menschen ein, als der Moderator, Schlagerstar und Schauspieler Florian Silbereisen beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ im Congress Centrum in Suhl die ersten Adventskerzen entzündete. Ähnlich erfolgreich dürfte die seit 2004 ausgestrahlte Live-Sendung wohl auch in diesem Jahr wieder laufen. (tsch)