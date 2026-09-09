„Ärgere mich“Beim „perfekten Dinner“ gibt es drei Tage hintereinander die gleiche Vor- und Hauptspeise

„Das Gewinnen ist mir schon sehr wichtig“, gesteht Riccardo (32) aus Winterthur einen gewissen Ehrgeiz hinter der Teilnahme am „perfekten Dinner“. Er wolle „schon wirklich den Pokal nach Hause holen“.

Elena und Kilian wundern sich, dass es zum dritten Mal Ravioli und geschmorte Bäckchen gibt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Der Projektleiter im Bereich Maschinenbau und Hobby-Electro-Musikproduzent hat bereits Kochshow-Erfahrung. „Ich habe jetzt bei der vierten Kochsendung mitgemacht“, unter anderem beim „Swiss Dinner“ und bei „Master Chef“. „Da musst du schon unter Zeitdruck kochen“ - nach einer Folge war für ihn jedoch schon Schluss. Da scheint ihm die freie Zeiteinteilung in der VOX-Show mehr zu liegen, auch das frei wählbare Motto „Toskana handgemacht“. Was ihn allerdings ärgert, ist die Auswahl der Gerichte:

Vorspeise: Ravioli di Mugello - Kartoffel / Pecorino / Blumenkohl Hauptspeise: Geschmorte Ochsenbäckchen mit Polenta & Gemüse Nachspeise: Schokoladentraum mit hausgemachtem Gelato fiordilatte & Beeren

Der Aperitif passend zum toskanischen Abend: ein Negroni Sbagliato. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Hatten wir schon zweimal“, liest Kilian (31) diese Woche zum dritten Mal Ravioli auf der Speisekarte. „Ich hoffe, dass die da nicht gelangweilt sind langsam“, befürchtet Riccardo einen Pasta-Überdruss bei den Gästen. Noch dazu serviert er geschmorte Bäckchen, wie schon Patricia (54) und Michelle (30). „Jetzt ist das das dritte Mal“, wundert sich auch Elena (59). Aber egal, findet Michelle: „Wir essen auch fünfmal Geschmortes.“ Hätte Riccardo die Menüs der anderen schon früher gekannt, hätte er was anderes geplant: „Ich ärgere mich schon ein bisschen.“

„Pastateig war der Hammer“

Bei Michelle (links) und Patricia rauchen die Köpfe: Wie heißt denn eine toskanische Suppe? (Bild: RTL) Copyright: RTL

Während Riccardo Negroni Sbagliato mixt, wird ihm aufgrund seiner Kochshow-Erfahrung bewusst: „Es könnte schon sein, dass sie da vielleicht etwas Besonderes erwarten. Und ich hoffe, ich enttäusche sie nicht.“ Die Snackplatte mit selbstgebackenem Sauerteigbot und Salami ist zumindest schon eine freudige Überraschung.

Riccardos Geheimnis für den Pastateig: verschiedene Mehle. Das Geheimnis der Füllung: in Olivenöl gekochter Knoblauch. Und noch etwas klärt er auf: „Mugello ist eine Region in der Toskana.“ Patricia schmeckt seine italienischen Wurzeln: „Der Pastateig war der Hammer.“

Kilian macht Bäckchen-Vergleich

Mit einem Toskana-Rätsel beschäftigt Riccardo die Gäste, um sich den Ochsenbäckchen mit Polenta zu widmen. Warum auch seine Wahl auf das Schmorgericht gefallen ist, erklärt er so: „Bäckchen sind dort eine Spezialität.“ Der Schock kam dann mit Start der „Dinner“-Woche: „Und dann sehe ich: erster Tag, zweiter Tag Bäckchen.“ Kilian zieht den Vergleich zu Michelles Fleisch am Vorabend: „Es zerging nicht so leicht.“ Am rustikalen Vollkornmaisbrei fehlt Elena „die Würze“, Patricia an der Soße „der Wumms“.

Zum Schokoladenkuchen mit Eis sagt Riccardo vornweg: „Das Ziel ist nicht, dass es innen flüssig ist. Mein Ziel ist einfach, dass er noch warm ist.“ Patricia will den Kuchen mit nach Hause nehmen: „Er ist mega lecker, aber es ist schlicht und einfach jetzt zu viel.“

„Er hat uns wirklich seine Wurzeln schön rübergebracht“, zieht Elena ihr Fazit. „Es war ein sehr stimmiger Abend“, findet auch Patricia. Dafür hat Riccardo 33 Punkte verdient, die ihm leider nicht zum Sieg reichen werden. (tsch)