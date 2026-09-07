Über anderthalb Jahre ist es her, dass der damals 15-jährige Miguel K. lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Damals war der Junge von einer Brücke im Karlsruher Stadtteil Durlach gestoßen wurden. Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe ermitteln inzwischen wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Fall wird am Mittwoch, 9. September, ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ als Studiofall vorgestellt.

Miguel, der aus Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe stammt, war am Sonntag, den 2. Februar 2025, von einer rund neun Meter hohen Brücke der Durlacher Allee auf die Raiherwiesenstraße gestürzt. Er überlebte nur durch eine Notoperation und lag anschließend wochenlang im Koma. An die Ereignisse selbst kann er sich nicht erinnern. Ursprünglich hatten die Behörden lediglich wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt, ehe der Tatvorwurf im Juni 2026 verschärft wurde.

Nach einem Auswärtsspiel seiner Basketballmannschaft in Karlsruhe-Südweststadt war Miguel entgegen der Absprache mit seiner Mutter nicht in seinen nördlich von Karlsruhe gelegenen Heimatort zurückgekehrt, sondern in den östlicher gelegenen Stadtteil Durlach gefahren. Warum, ist bis heute ungeklärt. Weder auf Anrufe seiner Mutter noch auf die Suche seines Vereins reagierte er. Gegen 19.30 Uhr entdeckten Autofahrer den schwer verletzten Jugendlichen unter der Brücke.

Polizei bietet 5.000 Euro für sachdienliche Hinweise

Ein Zeuge berichtete den Ermittlern von einem aggressiven Gerangel zwischen vier Jugendlichen auf der Brücke, unter denen Miguel eindeutig identifiziert wurde. Vermutet wird ein Streit um sein Mobiltelefon, das ebenso wie sein Rucksack und eine Tasche mit Basketballtrikots jedoch am Tatort zurückblieb. An Miguels Kleidung sicherten Forensiker zudem DNA-Spuren von drei bislang unbekannten Personen.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung nun um Hinweise, insbesondere zum Zeitraum zwischen 18.45 und 19.30 Uhr im Bereich Durlacher Allee, Raiherwiesenstraße und Hauptbahnstraße. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falls und zur Ermittlung möglicher Täter führen. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-6660, per E-Mail an karlsruhe.pp@polizei.bwl.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (tsch)