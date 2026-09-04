„Giovanni Zarrella Show“Alexander Klaws gastiert in ZDF-Show - mit besonderem Co-Star

Alexander Klaws (43) tritt am Samstag, 19. September, erstmals gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn Lenny im Fernsehen auf: Beide stehen in der Sonderausgabe „Kleine Stars ganz groß“ der „Giovanni Zarrella Show“ (20.15 Uhr, ZDF) gemeinsam auf der Bühne. Das teilte der Sender am Freitag mit.

Klaws wurde 2003 als erster Gewinner der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und ist bis heute im Musikgeschäft aktiv. Sein Sohn Lenny hatte bereits zuvor Bühnenerfahrung gesammelt: Im Musical „Tarzan“, in dem sein Vater die Titelrolle spielt, übernahm der Neunjährige die Rolle des jungen Ebenbilds des Hauptcharakters.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung hatte Klaws seinerzeit über die Vorbereitung seines Sohnes berichtet: „Er hat alle Songs gesungen und sich zu Hause sogar oft wie ein Affe bewegt und geübt.“ Auch die Musical-Verantwortlichen zeigten sich demnach von Lennys Auftritten überzeugt und nahmen ihn ins Kinderensemble auf.

Giovanni Zarrella begrüßt diese Stars

In der kommenden Sondersendung präsentieren neben Lenny weitere Nachwuchstalente ihr Können als Sänger, Duettpartner, Tänzer, Zauberer und Kinderreporter. Moderator Giovanni Zarrella kündigte für die Ausgabe „wirklich sehr, sehr schöne, emotionale, unterhaltsame, lustige Wow-Momente“ an.

Begleitet werden die jungen Talente von zahlreichen etablierten Künstlern. Zu den angekündigten Gästen zählen Matthias Reim mit Ehefrau Christin Stark, Beatrice Egli und Rolando Villazón sowie Nik P., Alexander Eder und Josh, bekannt durch den Song „Cordula Grün“. Ihr erstes Mal in der „Giovanni Zarrella Show“ feiern die Newcomerin Pia-Sophie sowie das Schlager-Duo Fantasy. Die Band Unheilig tritt gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor Lucky Kids auf. Aus Italien reist zudem Sänger NEK an, der seinen Titel „Laura non c'è“ präsentiert. (tsch)