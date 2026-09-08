„Alles geht schief“Lola Weippert erlebt Horror-Start auf ihrem Bauernhof

Moderatorin Lola Weippert hat der Großstadt den Rücken gekehrt und ist auf ihren umgebauten Bauernhof in Brandenburg gezogen. Doch statt idyllischem Landleben erwartet sie dort offenbar zunächst vor allem eines: jede Menge Pech. In ihrem Podcast „Schön laut“ erzählt Weippert ihrer Podcast-Kollegin Vanessa Mai von den turbulenten ersten Tagen in ihrem neuen Zuhause. „Es gibt ja dieses Murphy's Gesetz: Was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und so ist mein Leben gerade, Vanessa. Alles geht schief“, klagt die Moderatorin.

Dabei sei sie eigentlich gerade auf einem „Höhenflug“ gewesen. Doch damit scheint es erst einmal vorbei zu sein. Sie erzählt unter anderem von einem schmerzhaften Sturz. In Berlin hatte sie ihr Fahrrad regelmäßig mehrere Stockwerke hinuntergetragen ohne einen einzigen Unfall. Auf ihrem eigenen Bauernhof kam es dann plötzlich anders: „Und dann wohne ich auf meinem Bauernhof und falle einfach die Treppe runter mit meinem Fahrrad.“

Zwischendurch glaubte Weippert sogar, sich aus ihrem eigenen Haus ausgesperrt zu haben. Ihre erste Überlegung: „Muss ich jetzt in mein eigenes Haus einbrechen?“ Der Schlüssel war allerdings nicht im Haus, sondern lag auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens. Als sie schließlich wieder zu Hause war, wartete dort bereits die nächste Überraschung auf sie: „Und dann hat in der Zwischenzeit mein Staubsaugerroboter meine Pflanzen auseinandergenommen.“

Armbrust, Axt und Pfefferspray: „Ich bin gewappnet“

Als wäre das alles nicht genug, verlor Weippert den Schlüssel anschließend erneut. „Ich dachte schon, jetzt kommt gleich ein Einbrecher“, erzählt sie. Sie befürchtete, dass „irgendein Psycho“ ihren Hof „gefunden hat“ und sich nun mit dem Schlüssel Zutritt verschaffen könnte. Für den Ernstfall scheint Weippert jedenfalls bestens gerüstet zu sein. Ihr Vater habe ihr „eine Armbrust“ geschenkt, mit der man nicht auf Menschen schießen darf. „Aber ich sag mal so: Ich bin gut im Zielen“, versichert Weippert im Podcast.

Und die Armbrust ist längst nicht die einzige Sicherheitsmaßnahme. Neben ihrem Bett steht inzwischen eine Axt, unter dem Bett liegt die Armbrust und sie habe auch Pfefferspray. „Ich bin gewappnet.“ Damit die Moderatorin nachts nicht völlig verrückt wird, hat sie nun zusätzlich eine Alarmanlage bestellt. Auch Vanessa Mai setzt offenbar auf maximale Sicherheit: „Ich kann auch nicht ruhig schlafen, wenn das Haus nicht gesichert ist“, erklärt die Schlagersängerin. „Alles ist gesichert. Jedes Fenster, jede Tür, jeder Schlitz. Alles.“ (tsch)