Alles nur gespielt?Reality-Stars streiten nach Trennung über Echtheit der eigenen Beziehung

„Es tut mir von Herzen leid, dass ich mit euren Gefühlen gespielt habe.“ Mit seiner Beichte einer für die Kameras vorgespielten Liebe erzeugt Eric Stehfest aktuell mehr Aufmerksamkeit als mit der vermeintlich unechten Beziehung selbst. Im Januar hatte sich der 37-Jährige bei der Premiere des Formats „Couple Challenge“ mit Franziska Temme turtelnd gezeigt, kennengelernt hatten sie sich 2025 bei „Promis unter Palmen“. Im April dann die Erklärung der beiden: Eine dauerhafte Beziehung habe sich mangels ausreichender Gefühle nicht entwickelt.

Doch Temme widerspricht Stehfests Darstellung, nach der die beiden gemeinsam den Plan einer Fake-Beziehung zur Teilnahme an Reality-Formaten ausgeheckt hätten. „Meine Absichten waren ehrlich“, beteuert sie in einer Instagram-Story. In dem Video sprach die 31-Jährige von einer „Kennenlernphase“, die sie nie als Beziehung bezeichnet habe. Dass Stehfest andere „Intentionen“ gehabt habe als sie, sei ihr schnell aufgefallen, von ihrer Seite aus habe es jedoch „zu keinem Zeitpunkt“ eine Absprache bezüglich einer inszenierten Liebesbeziehung gegeben. Die Darstellung, sie hätte „von Anfang an gewusst, dass es angeblich nur um PR geht“ oder einen entsprechenden Plan „mitgetragen“, weist Temme „ganz klar zurück“.

Eric Stehfests Aussagen geschahen auch vor dem Hintergrund einer neuen Liebe: Anfang Juli 2026 machten der Ex-“GZSZ“-Star und Sarah Schell ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Auch deswegen, so Stehfest, habe er sich dazu entschlossen, die vermeintlich falsche Beziehung zu Temme zuzugeben: „Und Sarah hat es auch nicht verdient, immer zu hören, dass ich vor ihr so vielen Frauen gesagt habe, dass ich mir mit ihnen eine Zukunft vorstellen kann, denn so war es einfach nicht“, schrieb er auf Instagram. (tsch)