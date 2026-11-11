Am Ende ihres „Dinner“-Abends braucht „Chaos-Kathi“ eine tröstende Umarmung

Lokales Selbstbewusstsein ist eine gute Sache. „Bielefeld gibt es sehr wohl!“, rückt Kathi (30) gleich zu Beginn eine verbreiteten Internet-Legende gerade. Und über die reine Existenz hinaus: „Wir haben alles, was andere Städte auch haben, nur besser.“

An Tag 2 in Ostwestfalen-Lippe trifft sich die „Dinner“-Runde bei Kathi in Bielefeld. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jenseits der Region Ostwestfalen-Lippe hat sie auch Erfahrung: Kathi arbeitet als Fotografin auf Kreuzfahrtschiffen. Kulinarisch schlägt ihr Herz besonders für Lissabon: „Immer, wenn ich in Lissabon bin, muss es Knoblauchgarnelen für mich geben.“

Auch beim Kochen darf es gerne etwas ungewöhnlicher zugehen. Ihr Kochstil: „Experimentell, chaotisch.“ Denn schließlich gilt für sie: „Kochen macht glücklich.“ Das alles passiert auf der mattschwarzen Oberfläche ihrer schicken Küche: „Nicht pflegeleicht, aber sieht gut aus.“

Kathi (30) arbeitet als Fotografin auf Kreuzfahrtsschiffen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Let's make it sour, honey

Vorspeise: Goldene Küste - Parmesansüppchen mit Garnelenspieß, dazu hausgebackenes Ciabatta und Zitronenkräuterbutter Hauptspeise: Südliche Eleganz - Roastbeef mit Kartoffelgratin, dazu Honigmöhren und wilder Brokkoli Nachspeise: Ein Hauch von Provence - Französische Zitronentarte mit Baiser und Vanille-Honig-Lavendel-Eis

Küchenschürze gerät in den Quirl

Karotten zu weich, wilder Brokkoli zu hart: Linda (links) und Petra kritisieren Kathis Gemüse. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dass Kathi beim Kochen gerne improvisiert, zeigt sich schon bei den Vorbereitungen. So gerät die 60 Jahre alte Kochschürze ihrer russischen Oma in den Quirl, mit dem Kathi die Tarte-Füllung bearbeitet. Statt Roastbeef kommt ein Rinderstück aus der Hüfte: „Es gab ein Missverständnis mit der Verkäuferin.“ Beim Butterschmalz zeigt sie einen Hack: Der Eisportionierer kommt zum Einsatz. Kreativität ist gefragt!

Hoppla - da verwickelt sich doch glatt der Quirl in Kathis Schürze. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Spätestens bei der Hauptspeise wird aus dem Küchenchaos eine echte Geduldsprobe. Das Sous-vide-Gerät streikt, das Baiser-Topping der Tarte ist flüssiger als gedacht, und die Gäste müssen rund eine Stunde auf ihr Parmesansüppchen warten.

Das Fleich zu zäh, das Dessert erinnert an Seife

Ganz ohne positive Rückmeldungen bleibt das Menü allerdings nicht. Petra (55) lobt die Parmesansuppe: „Man schmeckt den Parmesan raus.“ Dazu Linda: „Eine runde Sache.“ Vergleichsweise unbeliebt macht sich die Hauptspeise: „Mir war der Gargrad etwas zu rosa und das Fleisch zu kalt“, meint Karin (59).

Christinas (43) Urteil fällt noch deutlicher aus: „Es war ein bisschen zäh, ich konnte es nicht kauen“. Auch die Beilagen sorgen für lange Gesichter. „Die Möhren sind mir immer abgeflutscht“, klagt Linda (37). „Optisch super, Umsetzung schade!“, bringt Petra die Enttäuschung auf den Punkt.

Zum Abschluss serviert Kathi ein Lavendel-Eis, das Petra nach langem Überlegen an etwas Duftendes erinnert: „Seife.“ „Ein Hochzeitsdessert“, beruhigt Christina. Macht 29 Punkte für „Chaos-Kathi“ - inklusive einer langen, tröstenden Umarmung der reinen Damenrunde. (tsch)