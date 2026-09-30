Keine andere Rolle machte ihn so berühmt wie die des draufgängerischen Steve Stifler in „American Pie“. Seann William Scott wurde Ende der 90er-Jahre zum Teenie-Star und war plötzlich aus Hollywoods Komödienwelt nicht mehr wegzudenken. Am 3. Oktober feiert der Schauspieler seinen 50. Geburtstag. Was macht der einstige „Stifmeister“ heute?

Schon mit zwölf Jahren träumte Scott von einer erfolgreichen Karriere vor der Kamera. Er sprach für eine Rolle in „Baywatch“ vor, allerdings ohne Erfolg. Nach seinem Schulabschluss zog er nach Los Angeles und wurde dort bei einem Talentwettbewerb entdeckt. Zunächst ergatterte er kleinere Rollen, ehe 1999 der große Durchbruch folgte: In „American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen“ spielte er den selbstbewussten Partytiger Steve Stifler und wurde damit schlagartig zum Star.

Scott als Opossum

Der Erfolg brachte gleich mehrere Fortsetzungen mit sich. Scott war 2001 in „American Pie 2“, 2003 in „American Pie: Jetzt wird geheiratet“ und 2012 in „American Pie: Das Klassentreffen“ wieder als Stifler zu sehen. Doch auf die Rolle des ewigen Partykönigs wollte er sich nicht festlegen lassen.

Seann William Scott feiert am 3. Oktober seinen 50. Geburtstag. Mit dem Partytiger Steve Stifler hat er eigenen Angaben zufolge nicht viel gemeinsam. (Bild: 2022 Getty Images/Amy Sussman) Copyright: 2022 Getty Images/Amy Sussman

Scott blieb in den folgenden Jahren gut beschäftigt. Allein im Jahr 2000 war er in „Final Destination“, „Road Trip“ und „Ey Mann, wo is' mein Auto?“ zu sehen. Später folgten unter anderem „Evolution“, „The Rundown“ an der Seite von Dwayne Johnson und „The Dukes of Hazzard“. Eine seiner bekanntesten Rollen übernahm er dabei sogar nur mit seiner Stimme: Seit „Ice Age 2 - Jetzt taut's“ leiht Scott dem frechen Opossum Crash seine Stimme. Auch in weiteren Teilen der Animationsreihe war er als Crash zu hören. Und im kommenden sechsten „Ice Age“-Film ist ein Wiedersehen mit Crash ebenfalls geplant: Im bereits veröffentlichten Trailer ist das Opossum erneut zu sehen. „Ice Age: Boiling Point“ soll 2027 in die Kinos kommen.

Was dreht er heute?

Auch den Sprung vom Teenie-Star zum Serien-Darsteller schaffte Scott. In „Lethal Weapon“ übernahm er ab der dritten Staffel die Rolle des Wesley Cole. Später folgten unter anderem „Welcome to Flatch“ und „The Righteous Gemstones“.

Und heute? Ganz aus Hollywood verschwunden ist Scott nicht. 2025 übernahm er eine Hauptrolle in der US-Sitcom „Shifting Gears“ mit Tim Allen und Kat Dennings. Außerdem war er in der Actionkomödie „Bad Man“, die in Deutschland unter dem Titel „Bad Cop“ veröffentlicht wurde, zu sehen. 2026 folgte der Horrorfilm „Dolly“.

„Ich bin ein ziemlich langweiliger Typ“

Privat hat sich im Leben des Schauspielers ebenfalls einiges verändert. 2011 begab sich Scott freiwillig in eine Behandlungseinrichtung. Damals erklärten seine Sprecher lediglich, er wolle sich wegen „gesundheitlicher und persönlicher Probleme“ behandeln lassen. Nach rund 30 Tagen schloss er die Behandlung ab und kehrte anschließend wieder an die Arbeit zurück. Kurz darauf stand er für „American Pie: Das Klassentreffen“ vor der Kamera. Über die genauen Hintergründe seiner damaligen Behandlung machte Scott keine öffentlichen Angaben.

Wie sehr sich sein Leben inzwischen verändert hat, machte Scott Anfang 2026 in einem Interview mit dem „Independent“ deutlich. Der einstige Partykönig ist inzwischen Vater einer Tochter. Im Gespräch blickte er auf seine Karriere zurück und erklärte, er sei mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem er nur noch „ab und zu ein lustiges kleines Projekt“ machen wolle und danach nach Hause zu seiner Tochter gehen möchte.

Mit dem Image des wilden Partytieres, das ihm seit „American Pie“ anhängt, kann Scott wenig anfangen. Viele Menschen hätten bei Begegnungen offenbar einen völlig anderen Mann erwartet. „Sie erwarteten dieses wilde Partytier, aber ich bin ein ziemlich langweiliger Typ“, sagte er dem „Independent“. (tsch)