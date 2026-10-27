Amira Aly ist zum dritten Mal Mutter geworden

„Wunder Nummer drei“ - mit diesen Worten hat Amira Aly beim sozialen Netzwerk Instagram bekannt gegeben, dass sie erneut Mutter geworden ist. Die 34-Jährige postete am Dienstagvormittag (27. Oktober) eine Serie von zwei Bildern, die augenscheinlich das Neugeborene zeigen. Ein Foto zeigt eine Säuglingshand mit rosafarbenem Krankenhausarmband. Das zweite Foto zeigt einen Fußabdruck. Weitere Informationen etwa über den Namen des Kindes enthält das Posting nicht.

Verbreitet hat sich die frohe Nachricht dennoch rasend schnell. Zu den prominenten Gratulantinnen und Gratulanten in der Kommentarspalte zählen unter anderem Sängerin Sarah Engels, Moderatorin Frauke Ludowig, Tänzerin Renata Lusin und Model Lilly Becker. Auch Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, der mit Alys Ex-Mann Oliver Pocher befreundet ist, hinterließ ein „Glückwünsch“.

„Wir genießen gerade einfach die Zeit“

Gegenüber „Bild“ bestätigte Aly unterdessen, dass sie ihre erste Tochter zur Welt gebracht habe. „Wir genießen gerade einfach die Zeit. Die beiden Brüder haben ihre kleine Schwester schon besucht und kennengelernt und sind sehr stolz und glücklich“, wird die Moderatorin und Podcasterin zitiert.

Amira Aly hat bereits zwei Kinder, die aus der 2024 geschiedenen Ehe mit Oliver Pocher hervorgingen. Die beiden Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Vater ihres dritten Kindes ist der 36 Jahre alte ProSieben-“taff“-Moderator Christian Düren. Über den Verlauf ihre Schwangerschaft hatte die gebürtige Klagenfurterin ihre Fans in den zurückliegenden Wochen regelmäßig in den sozialen Netzwerken informiert.

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