Durch ihr langjähriges Interesse an Spiritualität und unterschiedlichen Kulturen war für Lilly Becker angeblich klar: Bei „Surviving Amazonas“ will sie dabei sein. So formulieren es der Privatsender ProSieben und der dazugehörige Streamingdienst Joyn, die acht Promis in den Dschungel geschickt haben - aber anders als es RTL sonst macht.

„Das ist keine Reality-Show“, verkündet ein Trailer, „es ist das Abenteuer ihres Lebens.“ Das in Rotterdam geborene Model Lilly Becker (36) sagt mit Akzent: „Ich habe gedacht, ich sterbe.“ Becker wurde 2025 RTL-Dschungelkönigin, sie gewann die 18. Staffel der Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Auch Parshad Esmaeili und Joey Kelly sind dabei

In der neuen Abenteuer-Doku „Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa“ (Start 8.9.) taucht Lilly Becker jetzt neben Comedienne Parshad Esmaeili, Fitness-Influencer Willi Banner und Musiker Joey Kelly ins Leben eines indigenes Volkes im brasilianischen Amazonas-Regenwald ein.

Auch dabei sind Influencerin Gina Rühl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli.

Gedreht wurde im Herbst 2025. Insgesamt sind es zehn Folgen, die nun ab dem 8. September immer in Doppelfolgen frei auf Joyn verfügbar sind und dienstags ab 22.35 Uhr auf ProSieben gezeigt werden. Ab dem Starttermin sind die zwei Folgen der folgenden Woche auf Joyn+ für Abonnenten als Preview verfügbar.

Zehn Tage seien die Prominenten komplett ein- und abgetaucht in das Stammesleben der Shanenawa, „die noch vollkommen im Einklang und nach den Prinzipien der Natur leben“, heißt es vom Sender. Becker, Kelly und Co. ordnen sich den Regeln der Menschen unter – mit allen Konsequenzen, Herausforderungen und Ritualen. Begleitet von Kameras.

Acht Promis verlassen ihre Komfortzone - so was sehen bekanntlich viele Menschen gern. Die TV-Persönlichkeiten müssen sich auf dieser transformativen Reise behaupten, unterordnen und beweisen.

Die Fragen, die ProSieben und Joyn stellen: „Wer besteht die körperlichen und mentalen Prüfungen des Dschungellebens? Wer durchlebt den traditionellen Heilungsprozess? Und wer erweist sich als würdig und gewinnt die größtmögliche Anerkennung: unter dem heiligen Baum mit einem indigenen Namen geehrt und offiziell auf Lebzeiten in die Dorfgemeinschaft der Shanenawa aufgenommen zu werden?“ (dpa/red)