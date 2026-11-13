„Ich habe geweint“Andrea Kiewel leidet im dramatischen „Catch Us“-Finale

Nach ihrem dreitägigen Marathon hat die neue ProSieben-Show „Catch Us“ ihren dramatischen Höhepunkt gefunden. In der Sendung, in der sich die Promis irgendwo in Europa verstecken und unentdeckt bleiben mussten, wurde in der dritten und letzten Folge am Donnerstagabend zunächst Andrea „Kiwi“ Kiewel gefasst.

Alina Merkau und Matthias Killing schnappten die ZDF-“Fernsehgarten“-Moderatorin am Hafen der Insel Giudecca in Venedig. Die brach daraufhin sogar in Tränen aus. „Ich habe geweint. Vor Schock, wie die auf mich draufgesprungen sind, aber auch ein bisschen aus Erleichterung“, gab „Kiwi“ zu.

Alina Merkau und Matthias Killing sind die glücklichen Gewinner von „Catch Us“. (Bild: Joyn / Julia Feldhagen) Copyright: Joyn / Julia Feldhagen

„Catch Us“-Gewinner jubeln: „Oh mein Gott, ich könnte heulen“

Anschließend wurde es für Jenke von Wilmsdorff und seinen Sohn Jánik in Amsterdam eng. Der TV-Reporter trug eine Perücke zur Tarnung, doch die Social-Media-Creator Rick Azas und Alex Freerun entdeckten ihn dennoch mitten in der Stadt. „Ihr seid einfach nur Hunde“, ärgerte sich Jenke.

Damit blieb nur noch Chris Tall in Lissabon übrig. Der Komiker hatte die Aufgabe, Souvenirs zu besorgen, wobei seine Jäger immer mehr Hinweise bekamen. Als er dann Rick Azas und Alex Freerun aus dem Auto sah, ohne selbst erkannt zu werden, freute er sich noch: „Was für ein Thrill! So macht es Bock, Katz und Maus!“

Kurz darauf kam es zum Showdown: Alina Merkau und Matthias Killing tauchten plötzlich auf. Chris Tall flüchtete per E-Scooter und sank in seinem Versteck erschöpft zu Boden. „Wo haben wir denn Wasser für den Jungen? Der kollabiert mir ja hier“, sorgte sich Jenke.

Schließlich musste der Comedian als finale Challenge seine Jäger aufspüren und aus höchstens 100 Metern Entfernung per Video anrufen. Er kam nah genug heran, beendete das Gespräch jedoch zu früh. Zur Strafe bekamen die Verfolger ein Foto des Gebäudes gegenüber von seinem Versteck. Alina Merkau und Matthias Killing spürten Chris Tall daraufhin auf und erwischten ihn. „Oh mein Gott, ich könnte heulen“, jubelten die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren, die sich damit den Sieg bei „Catch Us“ gesichert hatten. (tsch)