Läuft da was oder läuft da nichts? Seit Monaten hält sich hartnäckig das Gerücht, die Tochter von CSU-Chef Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt, befinde sich in einer Beziehung mit dem ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt. Nun hat die 27-Jährige die Spekulationen entschieden zurückgewiesen. Sie und den 44 Jahre älteren Schmidt verbinde eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis, sagte Burkandt, die just ein Buch veröffentlicht hat, das sich mit Themen wie Digitaltechnologie und KI auseinandersetzt.

„Eric ist ein Mentor für mich. Er war auch Impulsgeber für dieses Buch“, so definierte Burkandt in einem Interview mit RTL ihr Verhältnis mit dem US-Unternehmer. Und sie stellt unmissverständlich klar: „Wir waren auch nie zusammen. Das ist auch das Thema: Eric und ich, wir waren nie zusammen.“

Neuausrichtung der Karriere?

Die Gerüchte, dass die Söder-Tochter und der Milliardär ein Paar sein könnten, waren nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar dieses Jahres aufgekommen. Es kursierten Fotos, die die beiden beim Spazierengehen zeigten, entspannt mit Kaffeebechern in der Hand. Dazu Burkandt: „Wir sind in Davos gewesen, weil er wusste, dass mich das Thema interessiert. Und deswegen bin ich mitgekommen. Oder auch mal bei der Sicherheitskonferenz, weil es mich einfach interessiert hat.“

Gloria-Sophie Burkandt ist die erste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und seiner damaligen Lebensgefährtin Ulrike Burkandt. Zuletzt hatte Gloria einen Versuch unternommen, sich als Fernsehpersönlichkeit zu etablieren. Sie wirkte in Formaten wie „Deutschlands dümmste Promis“ und „Licht aus“ mit. Ihr im September erschienenes Buch „Generation KI. Menschlich bleiben in der neuen Welt“ wie auch ihre Auftritte in Davos und auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar (ebenfalls an der Seite Schmidts) könnten auf eine Neuausrichtung ihrer Karriere hindeuten. (tsch)