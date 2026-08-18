Anne Hathaway, Dwayne Johnson & Co.Als Hollywoods größte Stars emotional wurden

Es sollte ein Nachmittag werden, an dem große Karrieren gefeiert werden. Doch am Ende ging es erstaunlich wenig um Oscars, Blockbuster oder Welterfolge. Zum Abschluss des D23-Fan-Events in Anaheim wurden elf neue „Disney Legends“ ernannt - die höchste Auszeichnung des Unternehmens. Anne Hathaway, Dwayne Johnson, die Jonas Brothers und weitere Stars wurden geehrt. Und plötzlich standen vor allem die Menschen im Mittelpunkt, die ihnen privat am wichtigsten sind.

Für Anne Hathaway schloss sich ein besonderer Kreis. Gerade einmal 17 Jahre alt war sie, als sie für „Plötzlich Prinzessin“ an der Seite von Julie Andrews stand. Nun wurde sie selbst zur Disney Legend. Einer ihrer Söhne habe sie zuvor gefragt, wie man das eigentlich werde. Hathaways Antwort: „Mit ganz viel Glück.“

Und davon habe sie tatsächlich außergewöhnlich viel gehabt. Schon ihr erster großer Studiofilm brachte sie mit Julie Andrews zusammen. Von ihr habe sie früh gelernt, welche Kraft Freundlichkeit, Geduld und harte Arbeit haben können. Dann folgte mit „Der Teufel trägt Prada“ gleich der nächste Glücksfall: Meryl Streep.

Anne Hathaway dankt ihrem Ehemann Adam Shulman

Doch ihr größtes Glück liegt für Hathaway längst woanders. Sie dankte ihrem Ehemann Adam Shulman, nannte ihre Söhne Jonathan und Jack beim Namen - und bezog auch ihr drittes Kind mit ein, das sie gerade erwartet. Einen Namen habe das Baby allerdings noch nicht, verriet sie augenzwinkernd. Während ihrer Rede legte Hathaway immer wieder liebevoll die Hände auf ihren Babybauch. Bei allem Erfolg sei sie mit ihrer Familie am glücklichsten: „So cool all das hier auch ist: Wenn wir einfach wir sind, bin ich am glücklichsten.“

Auch Dwayne Johnson blickte weniger auf seine Karriere als auf sein Leben als Vater zurück. Als seine älteste Tochter Simone fünf Jahre alt war, habe er selbst noch versucht herauszufinden, wie er ein guter Vater, Ehemann und Mann sein könne.

Einen Moment habe er nie vergessen: Bei einem Prinzessinnen-Frühstück in Disney World wurde Simone gebeten, die Augen zu schließen und sich etwas zu wünschen. Johnson beobachtete seine Tochter und fragte sich, was wohl gerade in ihrem kleinen Kopf vorgehe. Selbst rund 20 Jahre später kämpfte er bei der Erinnerung mit den Emotionen.

Dwayne Johnson stimmt „Happy Birthday“ für seine Tochter an

Dann schloss sich in Anaheim der Kreis: Weil Simone Geburtstag feierte, stimmte Johnson mit der gesamten Arena „Happy Birthday“ für sie an. Damit hätten die Zuschauer seiner Tochter gerade selbst ein Erlebnis geschenkt, das sie nie vergessen werde.

Seinen Kindern versuche er vor allem eines mitzugeben. „Jeder macht gerade irgendetwas durch“, erklärte Johnson. Einen Satz, den er mit 15 Jahren gehört habe, habe er nie vergessen: „Es ist schön, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.“

Bei Nick, Joe und Kevin Jonas wurde die Ehrung ebenfalls zur Familiengeschichte. Disney spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der drei Brüder aus New Jersey. Doch auf der Bühne dankten sie vor allem ihren Eltern, die für die Träume ihrer Söhne quer durchs Land gezogen seien und viel geopfert hätten.

Erst heute, da sie selbst Väter sind, würden sie wirklich verstehen, was ihre Eltern damals geleistet hätten. Auch ihren Frauen und Kindern dankten sie: Diese liebten nicht die Stars auf der Bühne, sondern „die Ehemänner, die Väter“. Und das sei „die wichtigste Rolle, die wir jemals spielen werden“.

Susan Egan: „Ihr seid die Legenden in meinem Leben“

Einen der emotionalsten Sätze lieferte Susan Egan. Die Schauspielerin und Sängerin dankte ihrem Mann Robert und ihren Töchtern Nina und Isla. Deren Liebe sei das größte Geschenk ihres Lebens. Dann drehte die frisch gekürte Disney Legend den Spieß um: „Ihr seid die Legenden in meinem Leben.“

Auch bei Bob Igers Ehrung ging es um Menschen statt Erfolge. Robert Downey Jr. würdigte vor allem dessen Mut, schwierige Entscheidungen zu treffen und andere über ihre vermeintlichen Grenzen hinauszuführen. Harrison Ford sprach über den Freund hinter dem mächtigen Hollywood-Manager. Iger habe Kreative beschützt, enorme Verantwortung getragen und Menschen dazu gebracht, an etwas zu glauben. „Das ist Führung. Das ist Freundschaft“, sagte Ford.

Auch Lin-Manuel Miranda wurde an diesem Nachmittag zur Disney Legend. Der „Encanto“-, „Moana“- und „Hamilton“-Schöpfer dankte vor allem den Menschen, die an ihn geglaubt hatten. (tsch)