Wenn es einen Preis für die fleißigste Hollywood-Schauspielerin des Jahres gäbe, wäre Anne Hathaway 2026 eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen: Fünf große Filme mit der 43-Jährigen sind dieses Jahr erschienen, angefangen mit der viel beachteten und gefeierten Fortsetzung „Der Teufel trägt Prada 2“ im Mai. Während Hathaway kürzlich noch hochschwanger mit ihrem dritten Kind die Webretrommel für den Psychthriller „Verity - Dunkle Geheimnisse“ (seit Donnerstag, 1. Oktober, im Kino) rührte, erscheint nun eines ihrer anderen Werke des Jahres auf DVD und Blu-ray: In „Mother Mary“ spielt Hathaway eine psychisch angeschlagene ehemalige Pop-Ikone mit Comebackwunsch. Ebenfalls neu auf DVD und Blu-ray kommen in diesen Tagen die Musical-Komödie „Power Ballad - Der Song meines Lebens“ mit Nick Jonas und die letzte Staffel der erfolgreichen ARD-Serie „Babylon Berlin“ heraus.

„Mother Mary“ (VÖ: 2. Oktober)

Das Melodram „Mother Mary“ war der zweite große Kinofilm mit Anne Hathaway im Jahr 2026. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

Dieser Film soll „keine Geistergeschichte“ und „keine Liebesgeschichte“ sein, sondern ein „Gebet“. Und die Angebetete, das ist eine Popsängerin, ein Megastar, verkörpert von Anne Hathaway: Mother Mary ist eine weltweit gefeierte Pop-Ikone, die Regisseur und Autor David Lowery (“Elliot, der Drache“) teilweise nach dem Vorbild von Taylor Swift entwarf. Anders als die echte Taylor Swift hat Mother Mary ihren Zenit jedoch bereits überschritten. Die Sängerin ist seelisch ziemlich kaputt, arbeitet nach langer Pause aber trotzdem an einem Comeback. Die Modedesignerin Sam Anselm (Michaela Cole, „Black Panther: Wakanda Forever“) hatte einst entscheidenden Anteil am Aufstieg und Erfolg von Mother Mary, die beiden verband eine innige Freundschaft. Dann aber kam es zum Bruch, und der Kontakt riss für über zehn Jahre komplett ab. Wenn die zwei Frauen sich nun also an eine erneute Zusammenarbeit machen, um ein spektakuläres neues Bühnen-Outfit zu kreieren, schwingt auch viel persönlicher Schmerz mit. Alte Wunden reißen auf. Es wird intensiv, aufwühlend und manchmal auch ein bisschen gruselig.

Zwei Männer mit Musik im Blut: Danny (Nick Jonas, links) und Rick (Paul Rudd) verstehen sich sofort. (Bild: Leonine/David Cleary/Lionsgate) Copyright: Leonine/David Cleary/Lionsgate

Preis DVD: circa 15 Euro

GB/US, 2026, Regie: David Lowery, Laufzeit: 108 Minuten

„Power Ballad - Der Song meines Lebens“ (VÖ: 9. Oktober)

Mit „Power Ballad - Der Song meines Lebens“ erzählt John Carney (“Sing Street“) mal wieder eine Musikergeschichte. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

„Was macht einen Song wirklich groß und bewegt die Zuhörer?“ - Das soll eine der zentralen Fragen des Films „Power Ballad - Der Song meines Lebens“ sein. Paul Rudd (“Ant-Man“, „Ghostbusters“) spielt Rick Power, einen Rockmusiker mit ehemals großen Ambitionen, der sich inzwischen mit Hochzeitskonzerten begnügt. Und Nick Jonas verkörpert den Boyband-Star Danny Wilson, eine Rolle, die ihm als Mitglied der Jonas Brothers wie auf den Leib geschneidert ist. Die zwei Protagonisten lernen sich auf einer Hochzeit kennen, bei der Rick mit seiner Band The Bride & Groove auftritt, und es funkt sofort zwischen den beiden. Nach einem gemeinsamen Song auf der Hochzeit trifft man sich noch einmal zu einer Jamsession, trinkt etwas Whiskey, lässt der Musik ihren Lauf. Da ist viel „Power“ drin. Und dann kommt die „Ballade“: Einige Zeit nach ihrem Treffen findet Rick heraus, dass Danny einen seiner Songs aufgenommen hat und ihn als seinen eigenen ausgibt. Das bringt dann doch einige schiefe Töne in die Musicalkomödie, die übrigens von der Entstehungsgeschichte von Robbie Williams' „Angels“ inspiriert sein soll.

Der Tanz auf dem Vulkan geht zu Ende: Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) bitten zur letzten Staffel „Babylon Berlin“. (Bild: Leonine/Christine Schroeder) Copyright: Leonine/Christine Schroeder

Preis DVD: circa 15 Euro

US, IE, 2026, Regie: John Carney, Laufzeit: 98 Minuten

„Babylon Berlin“, Staffel fünf (VÖ: 9. Oktober)

Eine der spektakulärsten deutschen Serien geht zu Ende. „Babylon Berlin“ erzählt in Staffel fünf von jenen sieben Schicksals-Wochen zwischen 30. Januar und 23. März 1933, in denen Deutschland die Weimarer Republik verlor und Hitler die Macht übernahm. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

Am 13. Oktober 2017 startete die historische Krimiserie „Babylon Berlin“ beim Bezahlsender Sky. Rund ein Jahr später folgte die Premiere der ersten Staffel bei Koproduzent ARD. Nun, fast neun Jahre später, endet die aufwendige deutsche Serie mit der Veröffentlichung von acht finalen Folgen. Die fünfte und letzte Staffel entstand ohne die Beteiligung von Sky.

Das Finale (Romanvorlage: „Märzgefallene“) spielt zwischen Januar und März 1933, direkt im Umfeld von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, dem Reichstagsbrand und der Machtübernahme der Nazis. Mitten in diesem Umbruch stößt Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) auf eine mysteriöse Mordserie: Die Opfer, allesamt ehemalige Frontsoldaten, verbindet ein Geheimnis, das bis in die Schützengräben des Jahres 1918 zurückreicht. Im Zentrum ihrer Ermittlungen: eine brisante, verschwundene Akte über Hitlers Kriegsdienst, deren Inhalt das offizielle Bild des künftigen Diktators erschüttern könnte. Wer auch immer diese Akte zurückhaben will, geht dabei über Leichen. Und dann verschwindet auch noch Gereon Rath (Volker Bruch) - spurlos, ohne ein Lebenszeichen, sodass Charlotte fürchten muss, ihn nie wiederzusehen ...

Preis DVD: circa 20 Euro

DE, 2026, Regie: Achim von Borries, Laufzeit: 378 Minuten (tsch)