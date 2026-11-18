Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman haben bereits zwei Söhne im Alter von sechs und zehn Jahren. Jetzt ist die Familie um ein weiteres Kind reicher! Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wurde die Schauspielerin erstmals mit ihrem Neugeborenen gesichtet, das sie in New York in einer Babytrage vor der Brust trug. Name und Geschlecht sind bisher nicht bekannt.

Im Juni war Anne Hathaway mit ihrem Babyglück an die Öffentlichkeit gegangen. In einem Instagram-Video zeigte sich die 44-Jährige in einem weißen Kleid, unter dem ihre Babykugel deutlich zu sehen war. Dazu lief der Song „Baby I'm Yours“. Im Oktober freute sich der Hollywood-Star in der US-Sendung „CBS Mornings“ schließlich über ihre Schwangerschaft: „Wir sind begeistert, wir sind überglücklich.“ Nun hat der Nachwuchs offenbar das Licht der Welt erblickt.

Hinter Anne Hathaway steckt ohnehin ein ereignisreiches Jahr. In gleich fünf Filmen war die Darstellerin im Kino zu sehen: „Der Teufel trägt Prada 2“, „Mother Mary“, „Die Odyssee“, „The End of Oak Street“ und „Verity“. Dazu kamen zahlreiche Auftritte auf dem roten Teppich. (tsch)