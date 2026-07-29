Im Alter von 18 Jahren feierte Anne Hathaway dank der Teenie-Komödie „Plötzlich Prinzessin“ ihren großen Durchbruch. (Bild: Walt Disney Studios) Copyright: Walt Disney Studios

Vor 25 Jahren begann für Anne Hathaway eine Karriere, von der viele nur träumen. Mit gerade einmal 18 Jahren feierte die Schauspielerin dank „Plötzlich Prinzessin“ (Originaltitel: „The Princess Diaries“) ihren großen Hollywood-Durchbruch und wurde über Nacht zum Star. In der beliebten Teenie-Komödie spielt die gebürtige New Yorkerin die 15 Jahre alte Mia Thermopolis, ein schüchternes amerikanisches Mädchen, das plötzlich erfährt, dass sie die Erbin des Throns eines europäischen Königreichs ist. Die moderne Aschenputtel-Variante basiert auf dem gleichnamigen Buch von Meg Cabot und begeisterte Millionen Zuschauer weltweit. Während der Film am 29. Juli 2001 in den USA Weltpremiere feierte, startete „Plötzlich Prinzessin“ am 20. Dezember 2001 in Deutschland.

Eine ihrer bekanntesten Rollen: In „Der Teufel trägt Prada“ spielte Anne Hathaway an der Seite von Meryl Streep. (Bild: Twentieth Century Fox / Dune Entertainment) Copyright: Twentieth Century Fox / Dune Entertainment

Für Hathaway war „Plötzlich Prinzessin“ die erste große Kinorolle. Zuvor war sie lediglich in der TV-Serie „Sechs unter einem Dach“ zu sehen. Der Film entwickelte sich zum internationalen Erfolg und spielte gemeinsam mit der Fortsetzung „Plötzlich Prinzessin 2“ aus dem Jahr 2004 weltweit rund 162 Millionen Euro ein. „Der Film hat mein Leben verändert“, erklärt die Schauspielerin in einem Video von „Pop Secret Stories“. Spätestens mit Filmen wie „Brokeback Mountain“ (2005) und „Der Teufel trägt Prada“ (2006) wurde sie endgültig zum Weltstar. Heute gehört die 43 Jahre alte Oscar-Gewinnerin (beste Nebenrolle in „Les Misérables“) zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods.

Neuigkeiten zu „Plötzlich Prinzessin 3“

Derzeit ist ein dritter Teil von „Plötzlich Prinzessin“ in Planung. (Bild: Walt Disney Studios) Copyright: Walt Disney Studios

Auch 25 Jahre nach ihrem Durchbruch ist das Kapitel „Plötzlich Prinzessin“ noch nicht abgeschlossen. Ein dritter Teil befindet sich offiziell in Entwicklung, einen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Ein Grund dafür ist Hathaways Privatleben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Schauspieler und Produzent Adam Shulman, erwartet sie derzeit ihr drittes Kind.

Bei der Premiere von „Die Odyssee“ zeigte sich Anne Hathaway mit Babybauch. (Bild: Jamie McCarthy/Getty Images) Copyright: Jamie McCarthy/Getty Images

Im Interview mit „SiriusXM Radio“ verriet die 43-Jährige: „Ich bin gerade damit beschäftigt, Baby Nummer drei zu bekommen, und das hat den genauen Zeitplan für 'Plötzlich Prinzessin 3' ein wenig in den Hintergrund gerückt.“ Trotz der Verzögerung zeigt sie sich zuversichtlich. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Fortsetzung antwortete sie: „Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.“

Ganz reibungslos verlief die Entwicklung allerdings nicht. Wegen einer neuen kreativen Ausrichtung habe man das bisherige Drehbuch „quasi von vorne anfangen“ müssen. Das sei „wohl nicht die Wendung, die sich irgendjemand wünscht“, räumte Hathaway selbst ein.

Aktuell ist Anne Hathaway als treue Königin Penelope in Christopher Nolans Film „Die Odyssee“ auf der Kinoleinwand zu sehen. An der Seite von Matt Damon, der den Odysseus spielt, wartet sie in der Verfilmung auf die Heimkehr ihres Mannes nach dem Trojanischen Krieg. (tsch)