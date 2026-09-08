„Seit Anfang dieses Jahres“Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt

Annemarie (49) und Wayne Carpendale (49) haben sich getrennt. „Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr“, teilten die beiden in einem gemeinsamen Statement auf ihren Instagram-Kanälen mit. „Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen.“ Die Carpendales, die seit 2013 miteinander verheiratet sind, leben demnach weiterhin unter einem Dach, „sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team“. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Trennung berichtet.

Für die Moderatorin und den Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale fühle sich dieser Weg gerade richtig an, „ohne Drama und ohne, dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht“. Annemarie und Wayne Carpendale haben einen gemeinsamen Sohn und leben in München. (dpa/red)