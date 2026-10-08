Anouschka Renzi packt über Scheidungs-Drama aus„Habe alles aus dem Fenster geworfen“

Bei „Promi Big Brother“ werden die Promis immer gesprächiger. An Tag vier plaudert Schauspielerin Anouschka Renzi über das eine oder andere Detail ihres unschönen Ehe-Aus. Dass ihr Mann und ihr bester Freund sie jahrelang hintergangen hätten, setzt der gebürtigen Berlinerin bis heute zu. „Ich hatte einen engen Freund, mit dem ich schon 30 Jahre befreundet war. Und der hat sechs oder sieben Jahre lang meinen Mann gedeckt. Der hatte die ganze Zeit eine Affäre, mit der war er auch hinterher zusammen - und er hat es mir nicht gesagt“, erzählt die 62-Jährige in einem Gespräch mit dem Reality-Star Kim Virginia.

Sie habe durch den Anruf einer Freundin von dem Betrug erfahren. „Ich habe deinen Mann gesehen, in Mitte, knutschend in einem Restaurant mit einer Asiatin“, habe die Freundin ihr die Situation geschildert. Für Renzi sei damit eine Welt zusammengebrochen. Als ihr Mann nach Hause kam, sei die Situation eskaliert. „Ich habe alle seine Sachen aus Wut aus dem Fenster geworfen. Alles, was ich fand. Ich habe am ganzen Körper gezittert, geheult“, erinnert sich Renzi. Dann habe sie ihm gegen das Kinn getreten. „Da hast du mal den Kung-Fu-Panda rausgepackt“, kommentiert Kim-Virginia den Vorfall. Nach dem Streit folgte die Scheidung.

„Deine besten Freunde sollten auch bleiben“

Kim Virginia findet den Verrat des Freundes heftig. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Auch der Verrat ihres Freundes, der Renzis Mann gedeckt habe, wiegt bis heute schwer für die Schauspielerin. „Mein Freund hat dann zu ihm gehalten und nicht zu mir, sagt sie in der SAT.1-Show“ Als sie ihn zur Rede gestellt habe, habe er ihr entgegnet: „Mit jemandem wie mir will er nichts zu tun haben. Er kam mit meiner Emotionalität nicht klar.“ Seitdem herrsche Funkstille zwischen den beiden.

Kim Virginia ist geschockt von dem Verrat des damaligen besten Freundes. „Ehemänner kommen und gehen, aber Hektar bleibt - und deine besten Freunde sollten auch bleiben“, findet die 31-Jährige. Anouschka Renzi scheint es jedoch schon immer etwas schwieriger mit den Männern gehabt zu haben. „Wenn ich einen Mann in meinem Leben habe, bin ich total auf ihn fokussiert“, gesteht sie.

Ein möglicher Grund: Bereits um die Aufmerksamkeit ihres Vaters Paul Hubschmid habe sie als Kind immer buhlen müssen. Hubschmid (“Die Zürcher Verlobung“) war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der populärsten Filmschauspieler der Schweiz. „Ich habe immer gedacht: Für die Männer musst du was tun.“ Und die, die sich liebevoll um sie gekümmert hätten, habe sie umgekehrt nicht mit dem Allerwertesten angeguckt.

Die Live-Shows von „Promi Big Brother“ sind täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)