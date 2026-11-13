„Haben die keine neuen Gäste mehr?“ARD reagiert auf Kritik an neuer „Wer weiß denn sowas?“-Folge

Erst kürzlich ist „Wer weiß denn sowas?“ wieder auf den Sendeplatz um 18 Uhr im Ersten zurückgekehrt. Doch nun gibt es bereits Kritik an der Quiz-Sendung um Moderator Kai Pflaume. In der Rate-Show, die von montags bis freitags gesendet wird, sind neben den Teamkapitänen täglich auch zwei prominente Gäste mit dabei. Mit der Auswahl scheinen einige Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings nicht zufrieden zu sein.

In der Donnerstagsausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ traten Marijke Amado (mit Wotan Wilke Möhring) und Sylvie Meis (mit Bernhard Hoëcker) gegeneinander an. Weil beide Stars schon in der ARD-Sendung zu sehen waren, ärgerten sich viele Fans jedoch über die wiederkehrenden Gesichter.

„Haben die keine neuen Gäste mehr?“

Auf dem Facebook-Kanal von „Wer weiß denn sowas?“ regte sich beispielsweise ein User auf: „Haben die keine neuen Gäste mehr? Gefühlt alle sechs bis acht Wochen die gleichen Leute da.“ Ein anderer pflichtete ihm bei und spottete in Richtung von Moderator Kai Pflaume: „Immer wieder die gleichen ... Haben andere auf Pflaume keinen Bock, oder was ist da los?“

Ein anderer Zuschauer stellte gar infrage, ob die Ausgabe eine Wiederholung sei: „Von wann ist diese Sendung denn? Gestern war ja 'ne Wiederholung. Zumindest immer nur sogenannte Gäste, die schon zigmal da waren.“ Da schaltete sich der Sender selbst ein. „Das ist eine Erstsendung, wie auch die gestrige Sendung eine Erstsendung war“, stellte der Facebook-Kanal der ARD klar. Und weiter: „Natürlich werden Gäste wiederholt eingeladen, warum auch nicht!“

Dass sich bei der inzwischen seit über elf Jahren laufenden Sendung die Gäste wiederholen, ist wenig erstaunlich. Den absoluten Rekord hält übrigens Christoph Maria Herbst, der Stand November 2026 ganze 28 Mal bei „Wer weiß denn sowas?“ mitgemacht hat. Jürgen Vogel und Paul Panzer kommen auf 23 Auftritte in dem ARD-Format. (tsch)