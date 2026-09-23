ARD-„Wetterfee“Claudia Kleinert bestätigt Trennung von Michael Souvignier

Claudia Kleinert und Michael Souvignier sind kein Paar mehr. Das bestätigten die ARD-Wetter-Moderatorin und der Filmproduzent jeweils gegenüber „Bunte“. Wie das Magazin in einer Vorabmeldung zur neuen Ausgabe berichtet, habe sich das „Traumpaar der deutschen Medienszene“ nach 13 Jahren getrennt.

„Wir sind nicht mehr zusammen. Das bedauere ich sehr, aber es ist so“, wird Michael Souvignier zitiert. Weiter verrät der 67-jährige Produzent von TV-Events wie „Contergan“, „Das Wunder von Lengede“ und „Oktoberfest 1900“: „Eine neue Frau an meiner Seite gibt es nicht.“

Claudia Kleinert ist „nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe“

Ähnlich äußert sich Claudia Kleinert: „Die Trennung stimmt, aber wir haben es nicht an die große Glocke gehängt“, erklärt die 56-Jährige. „Das finde ich auch schade, aber es ist so. Einen neuen Mann gibt es auch bei mir nicht, das hat keine Rolle gespielt. Und ich bin auch nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe.“

Die Beziehung von Kleinert und Souvignier wurde 2015 publik. Die studierte Diplom-Kauffrau arbeitet seit Ende der 90er-Jahre vor der Kamera, unter anderem moderiert sie „Das Wetter im Ersten“. Im ARD-Verbund gilt die gebürtige Koblenzerin seit vielen Jahren als absoluter Publikumsliebling. Einige Zeit griffen verschiedene Medien das Gerücht auf, keine andere Frau im deutschen Fernsehen bekomme mehr Heiratsanträge als sie. (tsch)