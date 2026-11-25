Wenn die erweiterte Familie zu einem besonderen Anlass zusammensitzt, kann es schon mal zu Konflikten kommen. Doch nur selten dürfte der Kennenlernbesuch bei den zukünftigen Schwiegereltern dermaßen aus dem Ruder laufen wie in der Komödie „Meine Braut, ihr Vater und ich“ aus dem Jahr 2000: Weit über drei Millionen Kinobesucherinnen und -besucher wurden damals Zeuge, wie Ben Stiller als Greg Focker von einem Fettnäpfchen ins nächste trat und damit seinen zukünftigen Schwiegervater Jack Byrnes (Robert De Niro) mehr und mehr gegen sich aufbrachte. Nach den Fortsetzungen „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) und „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ (2010) folgt mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ nun Teil vier.

Zwischen Greg Focker (Ben Stiller, links) und seinem Schwiegervater Jack Byrnes (Robert De Niro) herrscht noch immer eine gewisse Feindseligkeit. (Bild: 2026 Paramount Pictures) Copyright: 2026 Paramount Pictures

Außerdem neu in dieser Woche: In „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, der Fortsetzung zu Quentin Tarantinos „Once Upon A Time... In Hollywood“ (2019) kehrt Brad Pitt als Stuntman im Sommer 1977 in ein verändertes Hollywood zurück. „I Play Rocky“ wiederum erzählt, wie Sylvester Stallone Mitte der 1970-er zum Kultfilm „Rocky“ inspiriert wurde.

Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich

Brad Pitt spielt in „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ einmal mehr den unverwüstlichen Ex-Stuntman. Für die Rolle wurde er 2020 bereits mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. (Bild: 2026 Netflix, Inc.) Copyright: 2026 Netflix, Inc.

Nachdem „Meine Braut, ihr Vater und ich“ (2000) das Publikum zum Lachen brachte und „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) zumindest zum Schmunzeln anregte, konnte die 2010 erschienene zweite Fortsetzung „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ nicht wirklich überzeugen. Wie es nun wohl mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ aussieht?

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem verheerenden ersten Familientreffen mit Jack Byrnes (Robert De Niro) sind dessen Tochter Pam (Teri Polo) und ihr Ehemann Greg Focker (Ben Stiller) inzwischen selbst stolze Eltern zweier erwachsener Kinder. Als ihr Sohn Henry (Skyler Gisondo) verkündet, dass er seine Freundin Olivia Jones (Ariana Grande) heiraten möchte, ist es nun an Greg, den misstrauischen Schwiegervater in spe zu geben: „Ich mach mir Sorgen um Henry“, erklärt er: „Er ist so unschuldig, und sie ist ausgebildet, Menschen zu manipulieren.“ Denn Olivia arbeitet als FBI-Verhandlungsexpertin, nur scheint das den Rest der Familie überhaupt nicht zu beunruhigen. Also beschließt Greg, Olivia allein auf Herz und Nieren zu testen. Dabei greift er auf ähnliche Methoden wie einst Jack zurück, nur mit weniger Talent ...

Die Talentagentin Karen Crosby (Elizabeth Debicki) beauftragt Cliff Booth für einen ihrer Klienten. Dabei funkt es zwischen ihr und dem ehemaligen Stuntman. (Bild: 2026 Netflix, Inc.) Copyright: 2026 Netflix, Inc.

Unter Regie von Drehbuchautor John Hamburg, der bereits an den Drehbüchern der ersten drei Focker-Filme beteiligt war, bringt „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ viele der altbekannten Figuren wieder zusammen: Neben Ben Stiller, Robert De Niro und Teri Polo sind auch Blythe Danner als Jacks Ehefrau Dina Byrnes und Owen Wilson als Pams ehemaliger Verlobter Kevin Rawley mit dabei.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

Was für eine Ähnlichkeit: Anthony Ippolito als Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer der berühmtesten Szenen des Filmklassikers „Rocky“ von 1976. (Bild: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine) Copyright: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine

Hollywood, 1977: Sein Ruf eilt Cliff Booth (Brad Pitt) voraus - unverwüstlicher Kriegsveteran und dann war da ja noch die Sache mit der Manson-Family vor acht Jahren. In „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, Regie führte hier David Fincher, genießt der einstige Stuntman das Leben und hält sich derweil mit verschiedensten Jobs über Wasser. Unter anderem gibt er den diskreten Problemlöser der Hollywood-Prominenz. Affäre vertuschen oder den geklauten Oscar wieder auftreiben? Booth ist zur Stelle. Auch die Agentin Karen Crosby (Elizabeth Debicki) setzt für ihren Klienten, den TV-Star Charlie Peters (Scott Caan), auf seine Fähigkeiten. Doch dieser Auftrag zieht Booth immer weiter in eine gefährliche Spirale aus Gewalt.

Dabei sollte es ursprünglich gar nicht um den Stuntman gehen. Quentin Tarantino entwickelte unter dem Titel „The Movie Critic“ eine Geschichte um einen unbeachteten Filmkritiker im Hollywood der 70er-Jahre. Daraus wurde schließlich doch ein Drehbuch für die Fortsetzung von „Once Upon a Time... in Hollywood“ (2019). Auf dem Regiestuhl nahm dann allerdings Fincher und nicht Tarantino selbst Platz. Der 63-Jährige will für seinen zehnten und letzten Film noch einmal in unbekannte Gewässer eintauchen, wie er im vergangenen Jahr erklärte. „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ trägt trotzdem auch die Handschrift des Kult-Regisseurs Tarantino.

Sylvester Stallone (Anthony Ippolito) besucht in „I Play Rocky“ mit seiner Frau Sasha (AnnaSophia Robb) die Premiere seines Kinohits, mit dem er Filmgeschichte schreiben würde. (Bild: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine) Copyright: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine

Das hochkarätige Drama ist einige Wochen nach dem Kinostart, ab Mittwoch, 23. Dezember, auch bei Netflix zu sehen. Mehr als zwei Stunden lang zieht Booth durch Hollywood und bringt die Probleme der Stars und Sternchen wieder in Ordnung. Bis da die eigentliche Geschichte in Fahrt kommt, ist schon mehr als die Hälfte des Films vorbei. Dem Spaß beim Anschauen tut das aber keinen Abbruch, befinden die ersten Kritikerinnen und Kritiker. Dass Fincher in einigen Szenen wohl auch mit KI arbeitete, stößt indes vor allem auf Social Media auf deutlich weniger Begeisterung.

I Play Rocky

Ein Film über die Entstehung eines Films - ein immer wieder beliebtes Thema, sei es in David Finchers „Mank“ (2020) über die Streitigkeiten zwischen Orson Welles und dem Autor Herman J. Mankiewicz über das Skript zum Filmklassiker „Citizen Kane“ oder Richard Linklaters „Nouvelle Vague“ (2025) über Jean-Luc Godards „Außer Atem“. Einem weiteren Kinoklassiker widmet sich nun auch Regisseur Peter Farrelly (“Green Book“) nach einem Drehbuch von Peter Gamble in „I Play Rocky“.

50 Jahre nach der Kinopremiere der Aufstiegsgeschichte des Amateurboxers Rocky Balboa erzählt er die wahrhaft filmreife Hintergrundgeschichte von „Rocky“. Denn nicht nur der Titelheld war zunächst ein Underdog, sondern auch sein Erfinder: ein junger Italo-Amerikaner Sylvester Stallone. In nur wenigen Tagen soll der erfolglose Schauspieler das Drehbuch geschrieben haben, und er fand auch Produzenten, die es verfilmen wollten. Allerdings hatte Stallone eine Bedingung: „I play Rocky“ - „Ich spiele Rocky“, kein namhafter Hollywoodstar. Stallones Hartnäckigkeit zahlte sich aus: drei Oscars (von zehn Nominierungen, darunter zwei für ihn selbst), ein Golden Globe, erfolgreichster Film des Jahres 1976 sowie ein Soundtrack und Zitate für die Ewigkeit (“Yo, Adrian!“). Der Mann schrieb seine eigene Legende.

Man hätte Sylvester Stallone, der im Juli 80 Jahre alt wurde, zugetraut, in „I Play Rocky“ erneut darauf zu bestehen, die Hauptrolle zu übernehmen. Das tat dann aber doch ein Jüngerer: Anthony Ippolito. Schon die ersten Aufnahmen sorgten für Aufregung, weist der 27-Jährige doch eine frappierende Ähnlichkeit zum jungen Stallone auf. Die ersten Kritiken für „I Play Rocky“ waren fast durchweg positiv. Natürlich erzähle der Film nichts Neues, heißt es, doch für Film- und „Rocky“-Fans verspricht er 128 Minuten bestes Popcornkino. (tsch)