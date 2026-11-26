Wenn die erweiterte Familie zu einem besonderen Anlass zusammensitzt, kann es schon mal zu Konflikten kommen. Doch nur selten dürfte der Kennenlernbesuch bei den zukünftigen Schwiegereltern dermaßen aus dem Ruder laufen wie in der Komödie „Meine Braut, ihr Vater und ich“ aus dem Jahr 2000: Weit über drei Millionen Kinobesucherinnen und -besucher wurden hierzulande Zeuge, wie Ben Stiller als Greg Focker von einem Fettnäpfchen ins nächste trat und damit seinen zukünftigen Schwiegervater Jack Byrnes (Robert De Niro) mehr und mehr gegen sich aufbrachte. Nach den Fortsetzungen „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) und „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ (2010) folgt mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ nun Teil vier.

Nachdem „Meine Braut, ihr Vater und ich“ (2000) das Publikum zum Lachen brachte und „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) zumindest zum Schmunzeln anregte, konnte die 2010 erschienene zweite Fortsetzung „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ nicht wirklich überzeugen. Wie es nun wohl mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ aussieht?

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem verheerenden ersten Familientreffen mit Jack Byrnes (Robert De Niro) sind dessen Tochter Pam (Teri Polo) und ihr Ehemann Greg Focker (Ben Stiller) inzwischen selbst stolze Eltern zweier erwachsener Kinder. Als ihr Sohn Henry (Skyler Gisondo) verkündet, dass er seine Freundin Olivia Jones (Ariana Grande) heiraten möchte, ist es nun an Greg, den misstrauischen Schwiegervater in spe zu geben: „Ich mach mir Sorgen um Henry“, erklärt er: „Er ist so unschuldig, und sie ist ausgebildet, Menschen zu manipulieren.“ Denn Olivia arbeitet als FBI-Verhandlungsexpertin, nur scheint das den Rest der Familie überhaupt nicht zu beunruhigen. Also beschließt Greg, Olivia allein auf Herz und Nieren zu testen. Dabei greift er auf ähnliche Methoden wie einst Jack zurück, nur mit weniger Talent ...

Unter Regie von Drehbuchautor John Hamburg, der bereits an den Drehbüchern der ersten drei Focker-Filme beteiligt war, bringt „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ viele der altbekannten Figuren wieder zusammen: Neben Ben Stiller, Robert De Niro und Teri Polo sind auch Blythe Danner als Jacks Ehefrau Dina Byrnes und Owen Wilson als Pams ehemaliger Verlobter Kevin Rawley mit dabei. (tsch)