Halle Bailey: Der Name war 2023 über Monate regelmäßig in den Schlagzeilen, geriet zuletzt aber schon wieder halb in Vergessenheit. 2023, das war das Jahr, in dem Bailey unter anderem die Titelrolle in der Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ spielte. Die Hauptdarstellerin selbst erntete zwar einiges Lob für ihre Darbietung, der Film rief aber auch gegenteilige Reaktionen hervor (Stichwort „review bombing“). Ende 2023 wurde Halle Bailey dann außerdem zum ersten Mal Mutter - spätestens ab dem Zeitpunkt war eine Hollywood-Pause angesagt, die nun aber mit „You, Me & Italy“ offiziell endet.

Mehr Käse, als eine Halle Bailey essen kann: Anna (Bailey) möchte in einer üppig ausgestatteten italienischen Villa zur Ruhe kommen. Sie sollte dort ganz alleine sein, ist sie dann aber doch nicht. (Bild: 2026 Universal Studios) Copyright: 2026 Universal Studios

Außerdem neu in dieser Woche: Mit „Paw Patrol - Der Dino Film“ startet der dritte Teil der Kinoreihe um Ryder, Chase und Co., und „Nightborn“ erzählt mit Rupert Grint in einer Hauptrolle eine verstörende Familien-Horrorgeschichte.

You, Me & Italy

Die „Paw Patrol“-Crew strandet in ihrem neuen „Dino“-Film auf einer geheimnisvollen Insel mit ganz besonderen Bewohnern, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. (Bild: 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL) Copyright: 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL

„You, Me & Tuscany“, so lautet der englische Originaltitel dieser Italien-Romanze von Kat Coiro (Regie) und Ryan Engle (Drehbuch). Für den deutschen Kinomarkt wählte das Filmstudio stattdessen nun den Titel „You, Me & Italy“. Das ist nicht italienischer, hat aber auch seinen Klang, und von „dolce vita“ gibt es an anderer Stelle sowieso mehr als genug. Da ist aber auch viel italienische Tragödie.

Anna (Halle Bailey) hat gerade ihren Traum von einer Karriere als Köchin aufgegeben und befindet sich allgemein in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Bei einem Italien-Trip möchte die junge Frau sich neu sortieren, als vorübergehende Bleibe soll ihr die leerstehende Villa ihres attraktiven flüchtigen Bekannten Matteo (Lorenzo de Moor) dienen. Aber so leer und ruhig, wie Anna es angenommen hatte, ist das Haus dann gar nicht. Erst taucht unerwartet Matteos Mama auf, der Anna aus Verlegenheit irgendeine Verlobungsgeschichte auftischt, und dann kommt auch noch Matteos süßer Cousin Michael (Regé-Jean Page, „Bridgerton“) hinzu. Es wird alles ziemlich kompliziert.

Feuerwehr-Dalmatiner Marshall staunt: Da ist ein Tyrannosaurus Rex und ein kleiner Hund, der zufällig auch Rex heißt. (Bild: 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL) Copyright: 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL

„You, Me & Italy“ ist angelegt als klassische romantische Komödie vor hübscher mediterraner Kulisse. Nichts Revolutionäres, nichts Spektakuläres, aber vielleicht ist dieser Film deshalb auch genau der richtige Wieder-Einstieg für Halle Bailey. Rund 18 Millionen Euro kostete die US-Produktion, die überwiegend in der Toskana abgedreht wurde - bei „Arielle“, zum Vergleich, waren es etwa 240 Millionen Dollar.

Paw Patrol: Der Dino Film

„Nightborn“ erzählt mit Seidi Haarla und Rupert Grint in den Hauptrollen eine ziemlich verstörende Familiengeschichte (Bild: Ausschnitt Kinoplakat). (Bild: Alamode Film) Copyright: Alamode Film

Brotzeitdosen, Schlafanzüge, Malbücher, Plüschtiere und unzählige verschiedene Spielzeug-Artikel: Über 15 Milliarden US-Dollar wurden seit 2013 mit dem „Paw Patrol“-Franchise erwirtschaftet. Angefangen hat seinerzeit alles mit einer kanadischen Animationsserie von Nickelodeon, und inzwischen gehören zum großen Kosmos von Ryder, Chase, Skye und Co. auch ein paar Kino-Produktionen. Nach den ersten beiden Leinwand-Abenteuern 2021 und 2023 startet jetzt der dritte Film.

Auf „Paw Patrol - Der Kinofilm“ folgte „Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm“. Wie sollte es jetzt noch größer, aufregender, mächtiger werden? Mit Dinosauriern, natürlich. „Paw Patrol: Der Dino Film“ wurde inszeniert von Cal Brunker, der gemeinsam mit Bob Barlen das Drehbuch schrieb. Die beiden Kreativköpfe hatten zuvor auch schon an den ersten beiden „Paw Patrol“-Filmen federführend mitgewirkt. Unterstützt wird der dritte Teil der Reihe außerdem von den Backstreet Boys, die extra für den „Dino Film“ einen neuen Song (“Bottle Up“) aufnahmen und ein Video drehten, in dem sie mit den berühmten animierten Rettungshunden tanzen.

Jon (Rupert Grint) hielt es anfangs für eine gute Idee, mit seiner Frau nach Finnland auszuwandern. Aber irgendwann wird klar: Das war der größte Fehler seines Lebens. (Bild: Pietari Peltola, Alamode Film) Copyright: Pietari Peltola, Alamode Film

Die Geschichte beginnt mit der „gigantischsten Entdeckung der Welt“: Im Zuge einer Rettungsmission stranden Hundetrainer Ryder und seine tierische Rettungseinheit auf einer geheimnisvollen Dinosaurier-Insel. Ein „Wow!“-Moment jagt dort den nächsten. Aber dieser wundersame Ort birgt auch einige Gefahren. So muss die „Paw Patrol“-Crew schließlich nicht nur sich selbst, sondern die ganze Insel retten. Dabei treffen die kleinen Helden auch auf neue Freunde wie etwa einen Hund, der - ausgerechnet! - Rex heißt.

Nightborn

Rupert Grint spielte über zehn Jahre in einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Sein Name wird stets mit „Harry Potter“ verbunden bleiben, für viele Menschen wird er für immer Ron Weasly sein. Nach dem Ende der achtteiligen Reihe 2011 hat es für Grint auch nicht mehr viele große Kinorollen gegeben. Stattdessen, ganz ähnlich wie Daniel Radcliffe (Harry Potter) und Emma Watson (Hermine), fokussiert er sich auf, nun ja, speziellere Projekte für die Nische. So wie jetzt etwa „Nightborn“.

„Nightborn“ wird nicht annähernd so viele Menschen ins Kino locken wie irgendein „Harry Potter“-Film. Aber bei den Menschen, die den Film sehen, dürfte er einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Regie führte Hanna Bergholm, die sich zuletzt unter anderem mit dem preisgekrönten Body-Horrorfilm „Hatching“ (2022) einen Namen machte und auch jetzt wieder mit Autor Ilja Rautsi arbeitete. Mit „Nightborn“ war sie zuletzt erstmalig in den Wettbewerb um den Goldenen Bären bei der Berlinale eingeladen.

Erzählt wird ein Familien-Drama, das im Verlauf der gut 90 Minuten immer groteskere Horror-Züge annimmt. Rupert Grint verkörpert im Film Jon, einen besonnenen, bodenständigen Briten, der mit seiner Frau Saga (Seidi Haarla) in deren Heimat auswandert: nach Finnland, mitten hinein in die Wildnis, wo Sagas Familie ein altes Anwesen besitzt. Saga wird schwanger, ein Kind kommt zur Welt, alles ist wunderbar. Aber dann wird aus diesem Traum von einem ganz neuen Leben in Finnland ein echter Albtraum. Saga hat zunehmend Probleme mit dem neugeborenen Jungen. Das Kind will offenbar nicht ihre Muttermilch trinken, sondern ihr Blut. (tsch)