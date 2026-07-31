Arnold Schwarzenegger feierte am 30. Juli seinen 79. Geburtstag. Den verbringt er allerdings nicht mit Geschenken und Kuchen, sondern - wie könnte es anders sein - an Fitnessgeräten.

„Heute werde ich 79 Jahre alt. Ich möchte keine Geschenke. Stattdessen stellen mein Team und ich die Fitnessbranche auf den Kopf“, schreibt Arnie zu seinem Geburtstagsbeitrag, der ihn in einem Outdoor-Fitnessstudio und mit Sonnenbrille zeigt. Auch mit fast 80 Jahren hält Schwarzenegger, der als Schauspieler und Bodybuilder zum Weltstar wurde, an seiner Fitness-Routine fest. Während er auf den Fotos seine beachtlichen Oberarmmuskeln zur Schau stellt, nutzt er in der Bildbeschreibung die Gelegenheit, sein Online-Fitnessprogramm „Arnold's Pump Club“ zu bewerben.

Tochter Katherine Schwarzenegger ehrt den Jahrestag ihres Vaters derweil mit emotionalen Zeilen. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie eine Reihe gemeinsamer Fotos. Darauf ist Katherine unter anderem als kleines Kind im Clownskostüm auf Schwarzeneggers Arm zu sehen. Andere Fotos zeigen Vater und Tochter lachend während eines Videoanrufs. Dazu schreibt sie: „Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Wir sind so glücklich, dass du zu uns gehörst ... und noch glücklicher, dass unsere Kinder dich als Opa haben.“

Katherine Schwarzenegger gratuliert Vater Arnie zum Geburtstag

Bruder Patrick Schwarzenegger (32) versieht den Beitrag mit einem Herz-Emoji. Katherine Schwarzenegger (36) und ihr Ehemann Schauspieler Chris Pratt (47) haben drei gemeinsame Kinder.

Auch in der Kommentarspalte sind jede Menge Glückwünsche an den „Terminator“-Star zu lesen: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Arnold Schwarzenegger! Ich wünsche dir Gesundheit, Glück, Kraft und noch viele weitere erfolgreiche Jahre. Du bist eine echte Inspiration!“, schreibt ein Fan. Ein anderer betont anerkennend: „Vor 50 Jahren hast du mit einer der besten Körperformen aller Zeiten trainiert, und auch heute, 50 Jahre später, trainierst du immer noch mit einer der besten Körperformen aller Zeiten für dein Alter!“

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