„Asozial hoch zehn“Joko redet sich in neuer ProSieben-Sendung über seinen schlimmsten Promi-Gast in Rage

Seit über 15 Jahren treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam als Moderations-Duo auf und haben in dieser Zeit zahlreiche erfolgreiche Formate ins Fernsehen gebracht. In ihrer neuen ProSieben-Sendung „Joko & Klaas machen Urlaub“ haben die beiden nun verraten, wer ihr allerschlimmster Gast jemals gewesen ist. Vor allem Joko wurde bei diesem Thema schnell emotional.

Seine klare Antwort: „Robyn, die schwedische Sängerin.“ Von der 47-Jährigen, die ihren internationalen Durchbruch mit den Songs „Show Me Love“ und „Do You Know What It Takes“ feierte, sei Joko „ein Riesen-Fan“ gewesen, aber: „Never meet your Idol“ (auf Deutsch: „Triff niemals dein Idol“), so der Entertainer. „Die hat alles zerstört.“

Klaas über Zwischenfall mit Tom Hanks und Halle Berry: „Die haben dafür gesorgt, dass wir nicht moderieren“

„Arrogant, überheblich, asozial“, beschreibt Joko ihr Verhalten mit deutlichen Worten und erinnert sich, dass er von Robyn „in den Pausen wirklich einfach hart wegignoriert“ wurde. „Man hat versucht, eine Unterhaltung herzustellen, sie hatte einfach keinen Bock, hat einfach nicht geantwortet, hat dich da sitzen lassen, hat dich richtig verhungern lassen, asozial hoch zehn“, redet sich der Moderator in Rage und kommentiert selbst: „Eigentlich können wir das nicht ausstrahlen, was ich dann danach noch alles sage.“

Klaas bemerkt: „Man vergisst auch so ein bisschen, dass da Kameras laufen.“ Er selbst erinnert sich an einen Zwischenfall „bei irgendeiner Premiere“, bei der Joko und er die beiden Hollywood-Größen Tom Hanks und Halle Berry „genervt“ hätten. „Und dann sollten wir abends die Premiere moderieren und dann haben die dafür gesorgt, dass wir die nicht mehr moderieren“, erzählt Klaas. „Ja, ja, da sind wir rausgeflogen“, erinnert sich auch Joko. Über Tom Hanks fügt Klaas noch spöttisch an: „Als er dann Jahre später bei 'Wetten, dass..?' die Katzenmütze aufhatte, dachte ich: 'Ja, selber Schuld.'“

Die ersten drei Folgen der sechsteiligen Serie „Joko & Klaas machen Urlaub“ werden am Mittwoch, 2. September, um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt und sind bereits jetzt zusammen mit den weiteren Episoden auf Joyn verfügbar. (tsch)