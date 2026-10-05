„Auch das bin ich“Anna Kraft zeigt, wie ihre Krankheit ihren Alltag beeinflusst

„Heute hat mich die MS voll im Griff.“ Mit diesen deutlichen Worten steigt Anna Kraft in einem Post auf ihrem Instagram-Profil direkt in das Thema ein, das ihr an diesem Tag auf dem Herzen liegt. Denn Kraft leidet an Multipler Sklerose, 2021 machte sie die Diagnose öffentlich. Die Krankheit, die sich sehr unterschiedlich auf die Erkrankten auswirken kann, geht mit Einschränkungen im Alltag einher - je nach Tagesform.

Von einem schlechteren Tag berichtete die 40-Jährige in dem Post. „Laufen? Kaum möglich. Meine Beine fühlen sich an, als würden tausend Ameisen darin herumlaufen. Kribbeln, Taubheit, keine Kraft“, schreibt die Ehefrau von Wolff-Christoph Fuss. „Mein Körper macht heute ziemlich deutlich: Stopp.“

„Ich weiß, dass es wieder bessere Tage gibt“

Weiter betont die ehemalige Leichtathletin, dass das Bild, das sie in der Regel in den sozialen Medien zeichnet, nicht immer der Realität entspricht. „Ich zeige oft die Tage, an denen viel geht. Job, Kinder, Sport, Leben“, schreibt sie. „Aber wenn ich über MS spreche, dann gehören auch diese Tage dazu. Die, an denen ich auf dem Sofa liege und mein eigener Körper plötzlich die Regeln macht.“

Kraft betont, dass der Post nicht dazu diene, „um Mitleid zu bekommen“. „Nicht dramatisch“ oder „heldenhaft“ sei es, dass sie liegen bleibe, „weil es heute nicht anders geht“. „Auch das ist MS“, betont sie. „Auch das bin ich.“ Schwarzmalerisch wird die Moderatorin dabei nicht: „Ich weiß, dass es wieder bessere Tage gibt“, betont sie. „Heute ist nur keiner davon.“ (tsch)