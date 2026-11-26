Auch 2027 öffnet die „Villa der Verflossenen“ wieder ihre Pforten: Prominente Ex-Paare ziehen gemeinsam in eine Villa in Südafrika und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dabei müssen sie trotz ihrer Trennung zusammenraufen und als Team agieren. Am Donnerstag gab RTL fünf der ehemaligen Paare bekannt, die in der sechsten Staffel von „Prominent getrennt“ gegeneinander antreten werden. Unter anderem mit dabei: Raúl Richter und Vanessa Schmitt.

2024 sorgten der Schauspieler (“Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Notruf Hafenkante“) und das Model noch im „Sommerhaus der Stars“ für Aufregung. Damals sprachen sie offen über einen Seitensprung, den die heute 31-Jährige ihrem acht Jahre älteren Partner verziehen hatte. Seit Anfang 2026 gehen Richter und Schmitt getrennte Wege, trafen zuletzt aber bereits im Format „Eating With My Ex VIP“ aufeinander.

Ebenfalls getrennt und mit von der Partie sind Denise Hersing und Lorik Bunjaku. Die beiden Influencer lernten sich 2021 bei „Bachelor in Paradise“ kennen und wurden schließlich bei „Ex on the Beach“ ein Paar. Nach rund vier Jahren zerbrach die Liebe im Mai 2026. Noch frischer ist die Trennung von Tiziana Adriana und Chris Kugathasan. Die einstigen „Are You The One?“-Kandidaten führten anderthalb Jahre eine Fernbeziehung und trennten sich im Oktober 2026.

„Prominent getrennt“: Diese Stars sind dabei

Von kurzer Dauer war indessen die Liebe von Joanna Majolie und Calvin Steiner. Erst 2025 verliebten sich die beiden Reality-Stars in der VIP-Ausgabe von „Are You The One?“ ineinander, wurden aber kein Paar. Im Joyn-Format „Match My Ex“ kamen sich Majolie und Steiner anschließend erneut nahe. Im November 2025 machten sie ihre Beziehung offiziell, nur wenige Wochen später war sie schon wieder vorbei.

Komplettiert wird die Runde von Tennisspielerin Tayisiya Morderger und ihrem Ex-Freund Kevin, dessen Nachnamen RTL nicht nennt. Die beiden waren von Oktober 2023 bis Oktober 2025 ein Paar. Zerbrochen sei die Beziehung laut RTL-Meldung unter anderem wegen unterschiedlicher Vorstellungen beim Thema Kinderwunsch.

Wann die neuen Folgen von „Prominent getrennt“ zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Die fünfte Staffel war am 30. April 2026 auf RTL+ gestartet. (tsch)