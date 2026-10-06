„Auf eigenen Wunsch“Holger Stockhaus verlässt ZDF-Frieslandkrimi

Seit mehr als zehn Jahren ist Holger Stockhaus eine feste Größe der ZDF-Krimreihe „Friesland“, seine Rolle des Bestatters Wolfgang Habedank ein Publikumsliebling. Nun aber hat der Schauspieler seine Dauerrolle an den Nagel gehängt - „auf eigenen Wunsch“, wie es heißt.

Das berichtet die „Nordwest Zeitung“ unter Berufung auf das ZDF. Demnach habe Stockhaus den Frieslandkrimi nach elf Jahren freiwillig verlassen. Dem Schauspieler gehe es darum, „herausfinden, ob ein Leben ohne Wolfgang Habedank nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist“, so eine ZDF-Sprecherin. Er wolle sich „neuen Projekten und Herausforderungen“ widmen.

Abschied auf Raten

Der Abschied von Bestatter Habedank erfolgt offenbar schleichend. Laut ZDF könnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer noch auf zwei „Friesland“-Erstausstrahlungen mit der Figur freuen. In „Der letzte Häuptling“ und „Friesische Verhältnisse“ werde der Abschied „ausführlich vorbereitet“. Die Episoden würden am 17. Oktober sowie an einem noch unbekannten Tag im November 2026 jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Den „Friesland“-Fans fällt der erneute Abschied einer Hauptfigur offenbar nicht leicht. Zuletzt war der Auftritt der Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) deutlich gekürzt worden. „Erst die tolle Apothekerin Insa und jetzt der Bestatter Habedank“, so fasst ein Zuschauer enttäuscht die Entwicklung zusammen. „Sehr schade“ findet den Ausstieg Habedanks auch dieser Fan: „Warum muss sich alles ändern, was sooo gut war?“, fragt er. (tsch)