Aufregung pur bei „Dinner“-Gastgeberin Sarah„Ich habe keinen Hunger und schmecke nichts!“

Gut beschirmt kommen Patrick, Susu und Linda zu Sarahs Dinner. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In Dresden wird es sportlich! Sarah (54), promovierte Vermessungstechnikerin, dazu nach eigenen Angaben „Hausfrau, House-Queen und Workaholic“, liebt die Herausforderung und kann durchaus improvisieren. Heute will sie es allerdings vermeiden. Als Motto hängt an der Küchenwand „Ja nicht improvisieren“. Von Berufs wegen müsste ihr das richtige Maß eigentlich locker von der Hand gehen. Doch Sarah bekennt: „Ich und Rezepte - das geht nicht zusammen.“

Die Gastgeberin, die von Mitstreiterin Susu (41) als „warmherzig-mütterlich“ eingeschätzt wird, setzt sich also ordentlich unter Druck. „Ich weiß gerade nicht, wie hoch mein Puls ist“, bekennt sie. Dass sie vor Aufregung „kaum etwas schmecken kann und keinen Hunger hat“, macht die Sache nicht leichter. Zum Glück bekommt Sarah Unterstützung von Tochter „Inchen“ (25), am Vorabend spontan aus Jena angereist ist.

An Tag 3 trifft sich die Dresdner Runde bei Sarah (54). (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Drei Weltcup-Stationen, drei Gänge, ein Ziel: möglichst elegant durchkommen und treffsicher landen

Vorspeise: Das Antholzer Tal im Sonnenschein - Salatvariationen, Brotauswahl und Südtiroler Aufstriche Hauptspeise: Oberhofer Hexenkessel - Herzhaftes aus dem Dutch Oven, Klöße und Rotkraut Nachspeise: Volltreffer in Le Grand-Bornand - Mousse au Chocolat in zwei Farben

„Immer aufrappeln und weitermachen“

Vermessungsingenieurin Sarah (54) beschreibt sich als „House-Queen und Workaholic“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bodenständiger „Hexenkessel“: Als Hauptgang serviert Sarah Gulasch mit Klößen und Rotkraut. (Bild: RTL ) Copyright: RTL

Bei der Menüplanung setzt die Biathlon-Anhängerin auf ihre große Leidenschaft. Mithilfe künstlicher Intelligenz hat sie eine kulinarische Reise zu drei Weltcup-Stationen entwickelt. Der Auftakt ist olympisch: Ein Grapefruit Gin Tonic zum Aperitif erinnert an die Spiele von 1952 in Helsinki. Danach geht es kulinarisch nach Antholz, Oberhof und Le Grand-Bornand. Auf Salat, dreierlei Brot und Südtiroler Aufstriche folgt der „Oberhofer Hexenkessel“ mit Gulasch, Klößen und Rotkraut. Zum Abschluss gibt es eine zweifarbige Mousse au Chocolat, serviert als winterliche „Schneebälle“. Ein ambitioniertes Menü - doch beim Hauptgang trifft Sarah nicht immer ins Schwarze.

Susu bemerkt, dass das Gulasch angebrannt ist, Patrick (30) findet das Fleisch „trocken“. Auch Linda (30) hat etwas auszusetzen: Der Rotkohl sei ihr „zu hart“. Doch dann kommen die Klöße ins Spiel. Die überzeugen die Runde so sehr, dass sogar Nachschlag genommen wird. Zwischenfazit: Patrick fühlt sich beim Essen „wie im Sommer beim Wandern in den Bergen“. Und Linda urteilt versöhnlich: „In der Summe“ sei das Essen „sehr lecker“. Nicht jeder Gang ist perfekt, aber die Stimmung stimmt. Der süße Schlussgang wird schließlich zum Volltreffer. Dorit (44) bezeichnet Sarahs Mousse au Chocolat als „bestes Dessert der Woche“. Die Idee dazu? Hat ihr ebenfalls die künstliche Intelligenz eingeflüstert.

Echte Romantik kann Sarah allerdings auch, und die hat mit ihrem Ehemann zu tun. Am 7. April 1991 küssten sie sich zum ersten Mal - und zwar an der Bushaltestelle. Einen Stein des Häuschens, an dem es passierte, hat sie bis heute aufgehoben. Ein kleines Erinnerungsstück, das viel über die Gastgeberin verrät: Bei Sarah steckt eben immer „Herz und Liebe dabei“ - und das sei „noch nie anders gewesen“.

Am Ende stehen 33 Punkte auf Sarahs Konto. Für den perfekten Durchmarsch reicht es zwar nicht, dafür gibt es einen Abend voller Humor - und Improvisation. Sarah erlebte eben auch am Herd das, was sie am Biathlon so fasziniert: „Wenn ein Schuss danebengeht, heißt es aufrappeln und weitermachen!“ (tsch)