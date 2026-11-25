Viviane (rechts) aus Bad Harzburg hatte die vergoldete Tischuhr von ihrer Tante geerbt. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Eine besondere Uhr sorgte bei „Bares für Rares“ für Aufsehen. Doch leider waren diese Art der astronomischen Uhren erheblich im Wert gesunken. Das eigentliche Unglück passierte aber erst im Händlerraum ...

„Da geht man automatisch langsamer“, flüsterte Horst Lichter in der Mittwochsausgabe von „Bares für Rares“ (ZDF), als er an dem gläsernen Objekt vorbeiging. Die besondere Uhr schien Eindruck auf ihn zu machen. Für die Verkäuferin folgte jedoch eine Enttäuschung: Ihr Wert war deutlich gesunken. Und im Händlerraum sollte es noch schlimmer kommen.

Expertin Bianca Berding erkannte neben der Uhr zusätzlich ein Astrolabium, ein historisches Instrument zur Beobachtung und Vermessung von Planeten. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Viviane aus Bad Harzburg hatte die vergoldete Tischuhr von ihrer Tante geerbt, die laut ihrer Erinnerung „immer auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen war“. Expertin Bianca Berding erkannte neben der Uhr zusätzlich ein Astrolabium, ein historisches Instrument zur Beobachtung und Vermessung von Planeten. Die astronomische Uhr zeigte Jahreszeiten und Sternzeichen sowie Mond-, Sonnen- und Drachenzeiger an. Besonders der Drachenzeiger, der Mond- und Sonnenfinsternisse nachwies, begeisterte Expertin Berding, „weil man ihn so selten an diesen Uhren sieht“. Geschützt wurden die beiden Quarzuhren von einem Glassturz.

„Verdammt“: Verkäuferin ärgert sich über verpasste Verkaufschance

Patrick Lessmann ordnet einen Platinring mit Diamanten (1,4 Karat) dem späten Art déco, Ende der 1930er Jahre, zu. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Nachdem Berding die Uhrwerke zeigte, war Lichter „etwas enttäuscht“ und fand: „Mit Glas sieht es besser aus.“ Er hatte sich „Millionen kleiner Zahnrädchen im Inneren“ vorgestellt. Doch laut Berding war das Objekt deutlich jünger. Sie datierte auf die 1980er Jahre: „Da waren Quarzwerke der letzte Schrei.“ Der Wunschpreis für die Uhr der französischen Traditionsmanufaktur Hour Lavigne lag bei mindestens 1.200 Euro. Denn ein Käufer hatte Viviane diese Summe bereits angeboten. Lichter witzelte deshalb: „Hast du seine Nummer noch, falls hier etwas schiefgeht? Man weiß es ja nicht.“ Auch Bianca Berding musste daraufhin lachen.

Ein Verkäufer wollte eine Zinnplatte von Steinway & Sons mit Noten verkaufen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Denn die Expertin kannte den aktuellen Marktwert solcher Uhren und musste Viviane enttäuschen: „Sie hätten besser verkauft.“ Denn inzwischen „gehen Quarzwerke nicht mehr gut“, erklärte Berding und schätzte das Objekt nur noch auf 500 bis 700 Euro. Angesichts der verpassten Verkaufschance entfuhr Viviane ein enttäuschtes „Verdammt“. Obwohl Viviane die Händlerkarte nur schweren Herzens angenommen hatte, gab sie die Hoffnung nicht auf: „Mal abwarten“, dachte sie sich. Vor dem Händlerraum gestand sie, sie würde sich „wirklich wünschen 1.000 Euro dafür zu kriegen, sonst wäre es echt bitter“. Doch es sollte leider noch schlimmer kommen ...

„Tut mir sehr leid“: Händler muss sich peinlichem Fauxpas stellen

Ein „Love Bracelet“ von Cartier mit passendem Ring aus 750er Gold datierte Patrick Lessmann auf 1969. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Noch bevor Viviane den Händlerraum betreten hatte, kam es zum Uhr-Unglück in Pulheim: Julian Schmitz-Avila wollte die Uhr genauer betrachten und hob deshalb den Glassturz ab. Großer Fehler: Denn dabei löste sich das Objekt plötzlich aus seiner Halterung und stürzte zu Boden. Einzelteile verteilten sich auf dem Fußboden. Wolfgang Pauritsch versuchte zunächst, seinen Kollegen zu beruhigen: „Das kriegen wir wieder hin.“ Doch Walter Lehnertz erinnerte sich an ein eigenes Missgeschick, bei dem er einst einen Ständer durch die Leinwand eines Gemäldes gerammt hatte. Mit einem Augenzwinkern kommentierte er: „Julian hat's jetzt endlich auch geschafft.“

Als Viviane im Händlerraum stand, musste Schmitz-Avila gestehen: „Meiner Schusseligkeit zufolge ist mir ihre Uhr leider aus der Hand gefallen und zwei Kleinigkeiten abgebrochen. Das tut mir sehr leid.“ Weitere Gebote blieben daraufhin aus. Stattdessen erkundigte sich der Händler nach der Expertise und bot dann den Höchstpreis: 700 Euro. Doch Viviane hatte sich eigentlich mehr erhofft und wollte über die Schätzung hinauskommen. Als Schmitz-Avila ihre Enttäuschung bemerkte, erhöhte er sein Angebot auf 750 Euro - „das wäre dann über der Expertise“. Schließlich willigte die Verkäuferin ein, denn für die beschädigte Uhr hätte sie wohl kaum einen anderen Käufer gefunden.

Kein Deal: Verkäufer nimmt Zinnplatte wieder mit

Der Wunschpreis des Tafelaufsatzes lag bei 1.000 Euro, der Schätzwert bei 800 bis 1.000 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Als weiteres Objekt der Sendung ordnete Patrick Lessmann einen Platinring mit Diamanten (1,4 Karat) dem späten Art déco, Ende der 1930er Jahre, zu. Während sich die Verkäuferin 2.000 Euro erhoffte, schätzte Lessmann den Wert auf 700 bis 750 Euro. Wolfgang Pauritsch zahlte schließlich 700 Euro.

Ein Verkäufer wollte eine Zinnplatte von Steinway & Sons mit Noten verkaufen, die er von einem Mitarbeiter des Klavierherstellers geschenkt bekommen hatte. Detlev Kümmel datierte die Edition auf die 1980er Jahre. Statt der erhofften 1.000 Euro schätzte er das Wandbild jedoch nur auf 150 bis 250 Euro. Dafür gab es keine Händlerkarte.

Ein „Love Bracelet“ von Cartier mit passendem Ring aus 750er Gold datierte Patrick Lessmann auf 1969. Die von Aldo Cipullo entworfenen Designklassiker schätzte der Experte auf 5.000 bis 5.500 Euro. Gewünscht wurden 4.600 Euro. Und Julian Schmitz-Avila erhielt für 4.600 Euro den Zuschlag.

Bianca Berding datierte den handbemalten Tafelaufsatz der konischen Kollektion Flora Danica von Royal Copenhagen auf 1979 bis 1983. Der Wunschpreis lag bei 1.000 Euro, der Schätzwert bei 800 bis 1.000 Euro. Elisabeth Nüdling zahlte schließlich 800 Euro. (tsch)