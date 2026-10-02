Mit dieser Antwort hatte „Volle Kanne“-Moderator Florian Weiss gewiss nicht gerechnet: Als er nach einem Bericht über das gestrige Spiel der Nationalelf von seinem Studiogast Peter Maffay wissen wollte, welche Position diesem bei einem Fußballspiel am ehesten zugewiesen würde, antwortete der Sänger trocken: „Die Bank.“

Das liege jedoch nicht an seinem fehlenden Talent, wie Maffay in der ZDF-Sendung klarstellte. Vielmehr führte der 77-Jährige seine Einschätzung auf seine Teilnahme an einem Benefiz-Kick mit Prominenten zurück. „Ich habe mal bei so einem Spiel mitgemacht, das liegt viele Jahre zurück - und da wurde ich vom Platz gestellt“, erinnerte er sich. Der kuriose Grund: „Ich habe geraucht.“

Peter Maffay hat mit dem Rauchen aufgehört: „Ich vermisse es auch nicht mehr“

Wie Maffay dem verdutzten Moderator erklärte, habe er sich während des Spiels eine Zigarette angezündet und sei mit selbiger in der Hand über den Platz gelaufen - in den Augen des Schiedsrichters ein Tabu. Heute könne ihm dies nicht mehr passieren, ergänzte der Musiker jedoch. Schließlich habe er schon vor geraumer Zeit mit dem Rauchen aufgehört. Und: „Ich vermisse es auch nicht mehr, das ist total gut.“

Er könnte demnach „jetzt wieder spielen“, lachte Maffay, zumal er sich in guter körperlicher Verfassung befinde. „Peter ist wirklich fit. Beweglich, schneller als die meisten. Das ist schon beeindruckend“, bestätigte auch sein Kollege und Freund Johannes Oerding, der ebenfalls im „Volle Kanne“-Studio zu Gast war.

Er „fahre recht gerne Fahrrad“, nannte Maffay selbst einen der Gründe für seine Beweglichkeit im hohen Alter. Zudem betreibe er den Kampfsport Eskrima. „Du machst das mit Stöcken. Und das ist so eine Sportart, die dreht sich um Koordination, um Gleichgewicht, um Harmonie“, schilderte der „So bist du“-Interpret, demzufolge Eskrima „auch gut für den Kopf zum Relaxen“ sei.

Zu sehen gibt es die gesamte Ausgabe von „Volle Kanne“ im Streamingportal des ZDF. (tsch)