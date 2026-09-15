15 Jahre lang gehörten Carmen und Robert Geiss zu RTLZWEI, nun geht eine Ära zu Ende: Die Geissens und der in Grünwald bei München beheimatete Privatsender künftig getrennte Wege gehen. Das teilte der Sender am Montag mit. Ganz so schnell müssen sich die Fans allerdings nicht verabschieden.

Seit 2011 begleitet RTLZWEI das Leben von Carmen und Robert Geiss in der Doku-Soap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“. Ob in Monaco, St. Tropez oder bei Reisen rund um den Globus. Nun nimmt die gemeinsame Zusammenarbeit ein Ende.

RTLZWEI-Geschäftsführer Thorsten Braun erklärt dazu: „Mit Carmen, Robert, Davina und Shania verbindet uns eine lange und besondere gemeinsame Geschichte.“ Gemeinsam habe man eine Doku-Soap etabliert, die über viele Jahre fester Bestandteil des Senders gewesen sei und „zahlreiche unvergessliche Fernsehmomente“ hervorgebracht habe. Man sei darauf stolz und bedanke sich bei der Familie für das Vertrauen und die intensive Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünsche man den Geissens „alles Gute und viel Erfolg“.

Auf die Fans wartet derweil noch ein Highlight: Denn zum Abschluss der Serie wird ein besonderer Meilenstein gefeiert. In der derzeit entstehenden finalen Staffel wird die 500. Folge der Doku-Soap zu sehen sein.

Carmen und Robert Geiss: „Wir haben in dieser Zeit unglaublich viel erlebt“

Auf neue Geschichten müssen die Zuschauer also noch eine ganze Weile nicht verzichten. Nach Angaben von RTLZWEI entstehen derzeit noch weitere Episoden. Diese sollen noch über einen längeren Zeitraum bei RTLZWEI und RTL+ zu sehen sein. Auch bereits ausgestrahlte Episoden bleiben im Programmangebot enthalten.

Carmen und Robert Geiss blicken dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. „RTLZWEI war über viele Jahre unsere TV-Heimat und ein wichtiger Teil unserer Geschichte“, erklären die beiden. Sie hätten in dieser Zeit „unglaublich viel erlebt“ und ihr Publikum an vielen besonderen Momenten teilhaben lassen. Ihr Dank gelte dem gesamten Team sowie allen Menschen vor und hinter der Kamera, die sie begleitet hätten. Nun, so das Paar, beginne „ein neues Kapitel“. Die vielen gemeinsamen Jahre mit RTLZWEI würden ihnen „immer in besonderer Erinnerung bleiben“. Wann und auf welchem Sender die Geissens künftig zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. (tsch)