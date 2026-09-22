„Aus und vorbei!“„Sommerhaus“-Zoff eskaliert und führt zu freiwilligem Auszug

Giovanni und Vanessa haben vor ihrem Einzug noch nie auch nur eine „Sommerhaus“-Folge gesehen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich bleib' nicht mehr hier mit so Psychopathen, Mensch!“, wütete Reality-Neuling Giovanni Weisheit (32) in Folge 4 des „Sommerhaus der Stars“. Es war einer von vielen Momenten, in denen man sich vor dem Bildschirm kopfschüttelnd fragte, was denn nun schon wieder los war. Wenn der stets Denglisch redende „Bachelorette“-Finalist Ferry Pall (31) noch als einer der „Normalsten“ im Cast rüberkommt, dann will das schon was heißen, ist man sich im Netz relativ einig.

Der Dauer-Zoff zwischen Giovanni (links) und Alex eskaliert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jener Ferry hatte Giovanni spätabends von einer Cola Zero abgeraten und ihm vorsichtig mitgeteilt, dass wohl alle es ein „bisschen doof“ finden würden, wie fieberhaft er gerade nach einer suchte. „Nein, nein, nein, nicht jeder bisschen doof“, hatte sich daraufhin Alex Molz (31) eingeschaltet, bekanntlich nicht gerade Giovannis bester Freund. „Bisschen doof, bisschen doof. Bisschen doof, ist, wenn ich falle. Das ist'n bisschen doof.“ Der Cola-Fan deutete daraufhin ein paar Dance-Moves an, weil er Alex' Gestammel für einen Rap-Versuch hielt, woraufhin der genervt war und ihm etwas hinterherzischte.

Giovanni hat im „Sommerhaus der Stars“ genug

Vanessa würde gerne schlafen, doch Giovanni droht mit Auszug. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Man bettete sich schließlich zur Nacht, doch lange hielt Giovanni es nicht in den Federn aus. Er sprang auf und verkündete: „Ich verlass' die Show!“ Partnerin Vanessa Neigert (34) konnte ihn zumindest für die eine Nacht noch zum Bleiben überreden, doch mit der Ruhe war es dahin.

Giovanni räumt Alex' Stuhl-Chaos wieder auf. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Und zwar Gerüchten zufolge mehr noch, als man in der Show zu sehen bekam. Dort hörte man Giovanni Dinge wie „Richtige Knechte sind das!“ fauchen, manche seiner Aussagen wurden auch zensiert. Laut den Instagram-Statements von Alex' Freundin Hati Suárez (26) und Ferry soll er die gesamte Nacht Gewaltfantasien geäußert haben, die allen Angst gemacht hätten. Wahrheit oder Ablenkungsmanöver? Wer weiß.

Aggressionen vor der Gartenlaube

Alex' (Mitte) Aktionen werden Giovanni (links) und Vanessa zu viel. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In schwindelnder Höhe müssen die Paare beim ersten Safety-Spiel Pantomime spielen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Giovanni indes hatte in Sam Dylans (41) YouTube-Show „Nightfever“ angekündigt, dass in dieser Folge „einige Menschen ihr Gesicht verlieren“ würden. Durch das nämlich, was letztlich zu seinem Auszug führen sollte: Zunächst hatten er und Vanessa ihre Matratze in die Gartenlaube verfrachtet, um vor den anderen zumindest nachts ihre Ruhe zu haben. In einem von ihnen unbeobachteten Moment warf Alex dann jedoch einfach barsch die Stühle vor der Laube um. Amüsiert beobachtete er, wie Giovanni sie wieder aufstellte, und dann platzte plötzlich Sonnenschein Vanessa der Kragen.

Michelle und Sandro haben bei der Nominierung die zweitmeisten Stimmen, doch die Exit-Challenge bleibt ihnen erspart. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Aus und vorbei!“, schimpfte sie. Nun wollte auch sie mit Giovanni das Format zu verlassen - und diesmal zogen beide es tatsächlich durch. Wegen umgeworfener Stühle? So zumindest wirkte es in der Sendung. Auf Instagram äußerte das mittlerweile verlobte Paar jedoch, dass es ihnen eher darum gegangen war, dass Giovannis Familie und insbesondere seine Mutter beleidigt worden seien. Auch von Anspucken und Drohungen war die Rede.

Wer ist hier der Böse?

Im Netz wird wild diskutiert, wer der eigentliche Schurke in dem ganzen Drama war: der offen aggressiv auftretende Alex oder vielleicht doch Giovanni, der sein inneres Brodeln hinter einer Fassade versteckte? Die Meinungen sind gespalten.

Neben dem ganzen schwer durchschaubaren Chaos gab es natürlich auch wieder Safety-Spiele, einmal in schwindelnder Höhe, einmal auf dem Boden in albernen Plüschkostümen. Vor einer Nominerung schützen konnten sich dabei zum einen Hati und Alex, zum anderen deren Erzfeindin Anita Latifi (29) und Fabrice Neda (31). War am Ende aber egal, denn wegen des freiwilligen Auszugs von Giovanni und Vanessa mussten die gewählten Michelle Daniaux (26) und Sandro Ritzini (31) sowie Nico Legat (28) und Laura Parrinello (26) sowieso nicht in die Exit-Challenge. Stattdessen waren Letztere durch die Mehrzahl der Stimmen fürs nächste Safety-Spiel gesperrt.

Mitspielen dürfen dann jedoch andere: Wie die Vorschau zeigte, wird in Folge 5 endlich das erste von zwei Nachzügler-Paaren einziehen: Julian F. M. Stoeckel (39) und Marcell Damaschke (31) stehen in den Startlöchern und werden das Haus sicher auf ihre Weise aufmischen ... (tsch)