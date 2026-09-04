Auswanderin Nilli (55) sucht die große Liebe„Ein Love-Coach ohne Partner ist wie ein Reitlehrer ohne Pferd“

„Hier ist alles toll. Was fehlt, ist jemand, mit dem ich das alles teilen kann, einen festen Freund. Dann wäre ich wunschlos glücklich.“ Das sagt Chiara (26), die in Los Angeles lebt. Aber so oder so ähnlich sagen es auch die anderen sechs Protagonisten von „Auswanderer sucht Liebe“ (VOX). Die haben alle Deutschland hinter sich gelassen, sind auf Mallorca, in Italien oder hoch im Norden Norwegens sesshaft geworden. Aber so schön es dort auch ist: Ohne Liebe ist alles nichts. Diese Liebe wollen sie finden. Und: Diese Liebe soll eine deutsche sein.

In der ersten von fünf Folgen (immer freitags, 20.15 Uhr, bei VOX) werden drei Auswanderer vorgestellt, die je zwei Kandidaten für die „große Liebe“ zu sich eingeladen haben:

Chiara (26) lebt seit sechs Jahren in Hollywood, ist als Dating-Managerin erfolgreich. Nur für sich selbst hat sie das Top-Date noch nicht gefunden. Nach einer gescheiterten Ehe mit einem Amerikaner sucht sie eine deutsche Liebe. „Ich möchte, dass sich mein Partner auch mit meinen Eltern unterhalten kann.“ Alex (38) lebt seit zwölf Jahren auf einer norwegischen Lofoten-Insel, die liegt schon auf der anderen Seite der Erdkugel. Der gelernte Elektriker hat sich hier ein Haus gekauft und renoviert und arbeitet als Tourguide. Er hat nach zwei kurzen und gescheiterten Beziehungen mit Norwegerinnen Angst, keine Partnerin zu finden. „Ich habe hier alles, aber ein Leben lang alleine sein, möchte ich nicht. Ist schon einsam hier.“ Nilli ist 55 und lebt auf Mallorca. Sie arbeitet als Love-Coach, gibt auch Tanzkurse und ist auch noch ausgebildete Räuchermeisterin. Das quirlige Energiebündel sagt: „Ich weiß, wie man andere glücklich macht. Jetzt will ich herausfinden, wer mich glücklich machen kann. Ich will ein Power-Couple sein, morgens aufwachen und dieses kuschelige Gefühl haben.“ Denn, so Nilli: „Ein Love-Coach ohne Partner ist wie ein Reitlehrer ohne Pferd.“

In Los Angeles fliegen erste Funken: Wer elektrisiert Chiara?

Zwischen zwei Frauen - und das mit voller Absicht: Alex (Mitte) hofft, bei „Auswanderer sucht Liebe“ (VOX) eine deutsche Partnerin zu finden, die mit ihm in Norwegen lebt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Je zwei potenzielle Partner fürs Leben suchten sich die drei Auswanderer mithilfe ihrer besten Freunde aus den Bewerbungen aus. Und die tanzen nun an. Robin (35) und Markus (33) dürfen sich um Chiara bemühen, Lita (35) und Tanja (37) um Alex. Und Nilli hat sich Vanel, einen Hochzeitssänger, ausgesucht. Der kommt und tatscht ihr gleich mal in die Locken und stiert aufs Dekolleté. „Na na, ich weiß nicht, ob der lange bleiben darf“, versprüht Nilli Skepsis. Vielleicht hat er Glück, denn so wie's aussieht, hat Casanova Nr. 2 wohl den Flug verpasst.

Während Robin und Markus in Los Angeles wussten, dass es einen Konkurrenten geben würde, flogen Lita und Tanja direkt in die Überraschung. „Ein Date zu dritt? Das würde sich keiner aktiv aussuchen“, meint Lita, macht aber überzeugend gute Miene zum seltsamen Spiel. Böse Überraschung auf der Scheunenparty würde man bei der latent artverwandten Sendung „Bauer sucht Frau“ sagen.

Aber sie schlagen sich wacker und in Los Angeles sprühen sogar ein bisschen Funken. Zum Leidwesen von Robin, denn er ist's nicht, der Chiara elektrisiert. „Ein sympathischer Mensch, aber nicht mein Mensch - und nichts für mich.“ Robin wird abserviert und fliegt heim. Markus darf die volle Woche bleiben. Tatsächlich hat diese Beziehung Potenzial. Als Markus auch nach Deutschland fliegt, steht fest: Sie werden sich wieder sehen, wenn Chiara in zwei Wochen nach good old Germany zu Besuch kommt.

Tanja sammelt bei Alex Pluspunkte

Im hohen Norden entwickelt sich alles langsamer, auch wegen des Schnitts der Produktion. Lita und Tanja bestehen erste Prüfungen (sie vertragen Rentiereintopf und ein Frühstück mit B&B-Gästen aus Polen). Lita duscht ein bisschen lange, dafür packt Tanja währenddessen beherzt im Pyjama im Haushalt an und sammelt deshalb Pluspunkte.

In Folge zwei am Freitag, 11. September, um 20.15 Uhr bei VOX geht's dann in Norwegen ans Eingemachte - es wird Tränen geben! Und auf Malle muss Nilli schauen, wie sie Vanel bändigt. Außerdem werden die nächsten liebessuchenden Auswanderer vorgestellt. Wie sagte Chiara in Erwartung ihrer beiden Kavaliere: „Ich bin aufgeregt.“ (tsch)