„Avengers“ bis „Star Wars“Diese Disney-Ankündigungen sorgten für Jubel bei den Fans

12.000 Menschen, kreischende Fans und eine Überraschung nach der nächsten: Im Honda Center in Anaheim in Kalifornien hat Disney bei seinem großen Fan-Event „D23“ einen Blick auf die kommenden Jahre gewährt. Wir waren vor Ort, als neue Filme und Serien angekündigt, erste Szenen gezeigt und einige Stars auf die Bühne geholt wurden. Von großen Fortsetzungen über neue Animationsabenteuer bis hin zu Marvel und „Star Wars“ reicht das Programm der kommenden Jahre. Das waren die zwölf größten Highlights des Abends.

„Avengers: Doomsday“: Die ganz große Marvel-Reunion

Für einen der lautesten Momente im Honda Center sorgte Marvel. In „Avengers: Doomsday“ treffen erstmals die Avengers, die Fantastic Four und die ursprünglichen X-Men aufeinander. Doch damit nicht genug: Chris Evans kehrt als Steve Rogers zurück, Hayley Atwell als Peggy Carter - und Robert Downey Jr. wird nach seiner Zeit als Iron Man nun als Doctor Doom zu dem Mann, der das Marvel-Universum möglicherweise ins Chaos stürzt.

Als Chris Evans, Hayley Atwell und Robert Downey Jr. gemeinsam die Bühne betraten, hielt es viele der 12.000 Zuschauer nicht auf ihren Sitzen. „Wir wissen, dass dieses Publikum nichts mehr liebt als ein Happy End“, scherzte Atwell. Evans' Steve Rogers sei diesem am Ende von „Avengers: Endgame“ schließlich ziemlich nahe gekommen. Offenbar zu nahe: „Wir hätten es besser wissen müssen.“

„Frozen 3“: Nach fast 15 Jahren noch immer emotional

Kristen Bell, Idina Menzel und Josh Gad sorgten für einen der emotionalsten Momente des Abends. Seit fast 15 Jahren begleiten sie Anna, Elsa und Olaf - eine Zeit, die Bell selbst kaum in Worte fassen kann. Teil von etwas zu sein, das von so vielen Menschen geliebt werde, habe auch sie als Künstlerin geprägt. „Es bringt mich dazu, noch mehr hineinzugeben“, erzählt sie.

Menzel bezeichnet „Frozen“ als ein „Geschenk, das immer weitergibt“. Besonders schön sei, dass die Filme sie immer wieder mit neuen, jungen Zuschauern verbinden.

Und natürlich gibt es neue Musik. Gad schwärmt bereits von einem neuen Liebeslied für Olaf: Disco, lustig und für ihn schon jetzt „ikonisch“. Die Musik sei diesmal „so gut wie nie zuvor - und gleichzeitig völlig anders als alles, was wir bisher gemacht haben“.

Ryan Gosling fliegt jetzt durch das „Star Wars“-Universum

50 Jahre nach dem Kinostart des ersten „Star Wars“ beginnt ein völlig neues Abenteuer. „Star Wars: Starfighter“ startet im Mai 2027 - ausgerechnet an demselben Wochenende, an dem 50 Jahre zuvor das Original ins Kino kam.

Regisseur Shawn Levy bezeichnete diesen Zufall vor den Fans als „verrückt“. Noch größer dürfte für viele allerdings sein Hauptdarsteller sein: Ryan Gosling spielt Cade Oberon, einen Mann „von der falschen Seite der Galaxis“, dessen Schicksal mit dem schnellsten Starfighter verbunden ist, der je gebaut wurde. Unterstützung bekommt er von einem bemerkenswerten Cast: Amy Adams, Aaron Pierre, Matt Smith und Mia Goth sind ebenfalls dabei.

„Ahsoka“: Hayden Christensen darf wieder Anakin sein

Auch „Star Wars“-Fans dürfen sich im Januar 2027 auf ein Wiedersehen freuen: Rosario Dawson kehrt als Ahsoka zurück. An ihrer Seite standen in Anaheim Eman Esfandi und - unter gewaltigem Jubel - Hayden Christensen.

„Es ist wie immer eine große Ehre, Anakin Skywalker spielen zu dürfen“, sagte Christensen. Dawson freut sich in Staffel zwei vor allem auf eine andere Seite ihrer Figur. Nach all den Verlusten und schweren Erfahrungen der vergangenen Jahre sei Ahsoka lange von ihrer Vergangenheit bestimmt worden. Nun komme endlich „eine gewisse Leichtigkeit“ hinzu. Ahsoka schaue nicht mehr so sehr zurück, sondern stärker darauf, wo sie jetzt stehe und wohin sie gehe.

Und auch privat reist ein kleines Stück „Star Wars“ inzwischen ständig mit Dawson: Ein Fan schenkte ihr eine kleine Figur, die sie seitdem von Convention zu Convention und sogar im Flugzeug begleitet. „Sie ist inzwischen mein Service Animal im Flugzeug“, scherzte die Schauspielerin.

Anne Hathaway verspricht: „Princess Diaries 3“ soll richtig gut werden

Hegen große „Avengers“-Pläne, von links: Chris Evans, Robert Downey Jr. und Hayley Atwell. (Bild: 2026 Getty Images/Jesse Grant) Copyright: 2026 Getty Images/Jesse Grant

Dann stand plötzlich eine echte Disney-Prinzessin auf der Bühne. Anne Hathaway wurde mit „Plötzlich Prinzessin“ zum Star - und auch nach 25 Jahren bedeutet ihr diese Rolle offensichtlich viel. Teil der Disney-Familie zu sein, gehöre zu den „besondersten und wertvollsten Teilen“ ihrer Karriere und ihres Lebens.

Als Hathaway mit 12.000 Menschen sogar ihren berühmten „Shut up!“-Moment aus dem Film wieder aufleben ließ, war die Nostalgie perfekt.

Doch die Schauspielerin war nicht nur zum Erinnern gekommen. „Wir arbeiten sehr hart daran, 'Princess Diaries 3' richtig hinzubekommen“, versprach sie. Mehr verriet Hathaway zwar noch nicht - doch allein diese Bestätigung dürfte für Mia-Thermopolis-Fans Grund genug zur Vorfreude sein.

Kathryn Hahn wird zur vielleicht schönsten Disney-Bösewichtin

„Hallo, meine Lieben!“ - Kathryn Hahn brauchte nur wenige Sekunden, um das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Im neuen Realfilm von „Tangled“ übernimmt sie die Rolle der Mother Gothel. Und offenbar haben sich viele Fans genau das gewünscht. „Ich weiß, dass viele von euch mich in dieser Rolle manifestiert haben“, scherzte Hahn. „Ihr hattet recht.“

Warum sie Gothel so liebt? „Sie ist die beste Art von Bösewicht - diejenige, die glaubt, sie sei eigentlich die Heldin.“ Nach ihrem gefeierten D23-Auftritt mit „Agatha“ nun erneut vor diesem Publikum zu stehen, sei für Hahn ein „wahr gewordener Traum“.

„Zootopia 3“ kommt - und Ginnifer Goodwin hätte gerne noch 37 weitere

Auch diese Nachricht wurde mit großem Jubel aufgenommen: „Zootopia 3“ ist offiziell in Arbeit. Judy und Gary kehren zurück, gleichzeitig soll die tierische Metropole mit neuen gefiederten Bewohnern erweitert werden.

Für Ginnifer Goodwin könnte diese Reise offenbar ewig weitergehen. „Judy ist meine Lieblingsfigur in meiner Lieblingswelt“, schwärmte sie. Schon der erste Film sei ihre liebste berufliche Erfahrung gewesen - bis Teil zwei kam und diesen Platz übernahm. „Ich könnte dort für immer leben.“ Und wenn es nach ihr geht, ist nach Film drei noch lange nicht Schluss: „Ich hoffe, wir machen 40.“

„VisionQuest“: Paul Bettany blickt erstmals in Visions Kopf

Paul Bettany bekommt mit „VisionQuest“ seine eigene Geschichte - und James Spader kehrt als Ultron zurück. Für Bettany ist besonders spannend, dass Zuschauer die Handlung erstmals vollständig aus Visions Perspektive erleben. „Man sieht buchstäblich, wie es in Visions Kopf aussieht.“

Die Serie sei ein großes Wagnis und „so seltsam und unerwartet“, dass gerade das die Arbeit daran zu einem besonderen Vergnügen gemacht habe. Und Bettany hat offenbar noch lange nicht genug von seiner Marvel-Figur. Solange sich Vision weiterentwickle und neue Geschichten möglich seien, würde er ihn gerne weiterspielen.

Nach fast 30 Jahren: Romy und Michele sind wieder da

„30 Jahre lang waren wir nur ein Film - jetzt sind wir zwei.“ Lisa Kudrow und Mira Sorvino können selbst noch kaum glauben, dass „Romy & Michele 2“ tatsächlich Realität geworden ist. In Anaheim tauchten die beiden sogar wieder in ihren berühmten Rollen auf - und erklärten sich kurzerhand zu offiziellen Disney-Prinzessinnen.

Warum die beiden Figuren nach all den Jahren noch immer funktionieren, ist für Kudrow und Sorvino klar: ihre Freundschaft und ihre Fähigkeit, völlig sie selbst zu sein.

Für Sorvino war die Rückkehr allerdings auch etwas surreal. „Jetzt ist es für mich: Wow, eine 58-jährige Valley Girl. Okay, die gibt es offenbar.“ Sobald sie wieder in der Rolle gewesen sei, habe Michele jedoch fast ein Eigenleben entwickelt. „Ich habe diese Figur immer geliebt. Und ich liebe es, sie wieder zum Leben zu erwecken.“

„Ice Age“ Nummer sechs: „Es ist verrückt, dass wir dafür bezahlt werden“

Auch eine andere Filmfamilie feiert ihr Comeback. Queen Latifah und Denis Leary kündigten „Ice Age: Boiling Point“ für Februar 2027 an.

Leary kann selbst kaum glauben, dass er inzwischen zum sechsten Mal Diego spricht. Er und einige seiner Kollegen hätten sich bereits in den 1980er-Jahren gekannt, „als noch niemand berühmt war“. Irgendwann hätten sie alle gedacht, ihre Zeit mit diesen Figuren sei vorbei.

Nun stehen sie wieder gemeinsam im Tonstudio - und improvisieren noch immer. „Es ist verrückt, dass wir dafür bezahlt werden, als diese Figuren mit all unseren alten Freunden zu improvisieren“, erzählt Leary. Queen Latifah wiederum hofft, dass Ellie vor allem eines nie verliert: die Liebe zu Manny und ihrer Familie.

Jodie Foster zurück zu ihren Disney-Wurzeln - diesmal als böse Hexe

Für Jodie Foster ist „Hexed“ auch eine kleine Rückkehr zu den eigenen Anfängen. Lange bevor sie zweifache Oscarpreisträgerin wurde, stand sie bereits als Kind für Disney vor der Kamera. Nun kehrt sie für das neue Fantasy-Abenteuer zu ihren Disney-Wurzeln zurück - allerdings in einer Rolle, die es in sich hat: Foster spielt die böse Hexe Queen Celeste. Hailee Steinfeld ist als Billy zu sehen, ein missverstandenes junges Mädchen, das ungeahnte magische Fähigkeiten in sich entdeckt.

Und Foster scheint ihre dunkle Seite ausgesprochen zu genießen. „Ich weiß, ihr werdet überrascht sein, wenn ich sage, dass ich böse bin“, sagte sie trocken. Dann setzte sie noch einen drauf: „Ich bin sehr böse - und nichts könnte mir mehr Freude machen, als böse zu sein.“

Besonders kurios: Foster und Steinfeld hatten sich vor ihrem gemeinsamen D23-Auftritt noch gar nicht persönlich kennengelernt. „Wir haben uns erst vor ungefähr fünf Minuten getroffen“, verriet Foster. Den fertigen Film kenne auch sie noch nicht - und warte deshalb selbst gespannt darauf, zu sehen, was daraus geworden ist.

„Percy Jackson“: Vor 12.000 Fans wurde selbst Walker Scobell nervös

Zum Schluss noch einer, der trotz aller Hollywood-Erfahrung offenbar genauso nervös werden kann wie jeder andere. Walker Scobell verspricht für die kommende Staffel von „Percy Jackson“ eine deutlich dunklere Geschichte. Nachdem die große Welt in den ersten beiden Staffeln aufgebaut worden sei, könne man jetzt viel tiefer in die Figuren und die Prophezeiung eintauchen.

Doch kurz vor seinem D23-Auftritt beschäftigte den jungen Schauspieler etwas ganz anderes: 12.000 Menschen und sein eigenes Echo.

Bei der Probe habe er seine Stimme durch die Lautsprecher zeitversetzt wieder gehört. „Ich habe ständig angefangen zu stottern“, erzählte Scobell. Für den eigentlichen Auftritt hatte er deshalb nur einen Wunsch: „Hoffentlich mache ich das heute Abend nicht.“

Bei so viel Jubel dürfte es ihm ohnehin kaum jemand übel genommen haben. Als nach mehr als zwei Stunden im Honda Center schließlich die Lichter wieder angingen, hatten die 12.000 Fans jedenfalls reichlich Gesprächsstoff mit nach Hause bekommen. (tsch)