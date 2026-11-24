Wenige Wochen vor Kinostart hat Marvel den finalen Trailer zu „Avengers: Doomsday“ veröffentlicht. Der gut gut dreiminütige Clip bietet unter anderem einen ausführlichen Blick auf die Schlacht zwischen Dr. Doom und seinen Sentinels auf der einen und den Avengers und X-Men auf der anderen Seite.

„Avengers: Doomsday“ kommt am 16. Dezember in die Kinos und gilt als einer der am heißesten ersehnten Kinostarts des Jahres. Der Vorgänger, „Avengers: Endgame“ (2019), ist mit einem Einspielergebnis von fast drei Milliarden US-Dollar der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten; zuletzt kam mit „Avengers Endgame: Encore“ eine erweiterte Version des Superhelden-Films in die Kinos. Geht es nach den Regisseuren Anthony und Joe Russo, die auch beim neuen Teil der Reihe hinter der Kamera standen, dann soll „Doomsday“ nun an diesen Erfolg anschließen.

„Avengers: Secret Wars“ folgt im kommenden Jahr

Die genaue Handlung des fünften „Avengers“-Films ist bislang nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Schurke Doctor Doom (gespielt von Ex-Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr.) im Mittelpunkt von „Doomsday“ steht. Laut Marvel nutzt der Bösewicht sein Wissen über Wissenschaft und Magie aus, um eine wachsende Krise im Multiversum für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Folge: Heldinnen und Helden aus unterschiedlichen Universen geraten aneinander, während gleichzeitig eine Gefahr abgewendet werden muss, die alles bisher Dagewesene übertrifft.

Neben Robert Downey Jr. sind unter anderem der vor wenigen Wochen verstorbene Patrick Stewart als Professor X sowie Ian McKellen als Magneto zu sehen. Weitere Hauptrollen haben Channing Tatum, Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal und Vanessa Kirby übernommen.

Ein Jahr nach „Doomsday“ soll im Dezember 2027 „Avengers: Secret Wars“ die sechste Phase im Marvel Cinematic Universe abschließen. Erneut werden die Russo-Brüder Regie führen. (tsch)