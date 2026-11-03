„Mit dir!“„Bachelorette“ Ariel fragt Kandidat ahnungslos nach dem ersten Mal

Bei einer Poolparty spricht Ariel Teilnehmer Lionel auf ihre gemeinsame Vergangenheit an. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Eigentlich hatte Ex-Dschungelcamp-Star Ariel ein paar ihrer Verehrer zur Poolparty eingeladen. Doch statt ausgelassener Stimmung gibt es in der zweiten Folge der Schweizer „Bachelorette“ plötzlich ein pikantes Geheimnis zu lüften. Denn die 23-Jährige wird das Gefühl nicht los, einen ihrer Kandidaten irgendwie schon einmal gesehen zu haben. Lionel (23) weckt eine Erinnerung bei der Frau aus Basel. Daher beschließt sie kurzerhand, der Sache auf den Grund zu gehen.

Ariel kann sich an ihren guten Bekannten von früher nicht erinnern. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Während ihre Haare mit ihrem roten Bikini um die Wette strahlen und Pool und Meer optisch ineinander übergehen, spricht sie Lionel direkt an: „Du hast doch gesagt, du kommst aus Basel. Und irgendwie kommst du mir bekannt vor.“ Der eher wortkarge Kandidat gibt sich zunächst ahnungslos und scheint nicht so recht zu wissen, worauf die Bachelorette hinauswill.

Doch schließlich rückt er mit der Sprache heraus: Er kenne Ariel nicht nur aus dem Fernsehen, sondern auch aus dem echten Leben. Vor sechs Jahren habe er sie kennengelernt. Damals war er gerade einmal 17 Jahre alt. Ariel, die mit bürgerlichem Namen Valeria heißt, habe ihn jedoch nicht direkt erkannt.

„Er sieht aus wie ein anderer Mensch“

Bei einer Poolparty lässt ein Kandidat eine pikante Bombe platzen. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Lionel hat Ariel bereits vor sechs Jahren einmal kennengelernt. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

„Er sieht aus wie ein anderer Mensch“, erklärt Ariel den Fauxpas. Lionel wiederum wollte „das Geheimnis“ zunächst lieber für sich behalten. Doch dann wird es richtig pikant. Auf Ariels Frage, mit wem Lionel sein „erstes Mal“ gehabt habe, folgt eine ziemlich eindeutige Antwort: „Mit dir, und dafür bin ich dankbar“, erklärt er. Doch auch wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, reicht das offenbar nicht für einen zweiten Anlauf. Ariel findet, dass Lionel zu wenig auf Angriff gehe.

Ariel muss sich in der zweiten Nacht der Rosen entscheiden. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Ihre endgültige Entscheidung verkündet die Bachelorette schließlich in der Nacht der Rosen. „Vor sechs Jahren haben wir uns kennengelernt. Damals ist der Funke nicht übergesprungen. Und jetzt ist er auch nicht übergesprungen“, gesteht sie Lionel. Für den 23-Jährigen aus Basel ist das Abenteuer damit vorbei.

Auch Lindi (23) und Daniel (28) müssen ihre Koffer packen. Ihre Chancen, Ariels Herz zu erobern, sind ebenfalls dahin. Wie die übrigen Kandidaten weiterhin um Ariels Herz kämpfen und welche Geheimnisse noch ans Licht kommen, erfahren die Zuschauer erst in der dritten Folge.

Der Schweizer TV-Sender 3+ zeigt „Die Bachelorette immer montags um 20.15 Uhr. Ab 5. November ist die Ariel-Staffel auch von Deutschland aus im Stream zu sehen - bei RTL+. (tsch)